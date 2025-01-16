В Одессе заметили 'висящий' в воздухе корабль: что это за удивительное оптическое явление

В Одессе зафиксировали невероятное зрелище – корабль-призрак "висит" в воздухе. На самом же деле, это не чудо, а природное явление.

Видео дня

Ученые объясняют такие "призраки" эффектом под названием фата-моргана. В то же время видео "летающего" судна распространяется сетью с комментариями о морском привидении, пишет Telegram-канал ОдессаИнфо.

Кораблей, "висящие" в воздухе в Одессе уже видят не впервые. В частности, подобное явление одесситы на гости города фиксировали летом 2024 года. Тогда судно также "летало" в воздухе, удивляя прогуливавшихся на набережной.

По словам ученых, фата-моргана – это сложное оптическое явление в атмосфере, составленное из нескольких форм миражей, наблюдаемых на море и в пустынях. Свет от солнечных лучей переломляется и создается впечатление, будто дальние объекты за горизонтом висят в воздухе, пишет Википедия.

Интересно, что по легендам, фата-моргана – это фея, живущая на морском дне и обманывающая путешественников призрачными видениями.

Ранее OBOZ.UA писал, что в Одессе зафиксировали уникальное природное явление – море засветилось ярко-голубыми красками.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!