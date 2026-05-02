В небе над Украиной можно увидеть зрелищное астрономическое явление: какое лучшее время для наблюдения

В этом году весенний метеорный поток Эта-Аквариды приблизился к Земле еще 19 апреля. Проходить рядом с нашей планетой – и, соответственно, образовывать так называемые звездопады, – он будет до 28 мая. Но пик приближения к Земле и активности звездопада состоится уже в среду следующей недели.

Таким образом, в ночь на 6 мая ожидается зрелищное астрономическое явление, пик Эта-Аквариды. Все, что вам нужно, чтобы увидеть это зрелище, это темнота, удобное место для наблюдения и немного терпения, пишет Space.com.

О чем речь

Аквариды – ежегодный метеорный поток, приближающийся к Земле где-то в середине апреля, и удерживается рядом с планетой до конца мая. Максимум потока обычно приходится на первые дни мая.

Как и Ориониды, Эта-Аквариды созданы кометой Галлея – то есть это ее обломки и пыль. Комета Галлея делает один оборот вокруг Солнца примерно за 76 лет и снова войдет в Солнечную систему только в 2061 году. Но ее остатки уже создали в нашей системе потоки Орионид, Акварид и т.д., которые движутся по собственным орбитам вокруг Солнца. Поэтому их можно видеть каждый год.

Радиант потока Акварид расположен в созвездии Водолея. А когда Земля проходит сквозь эти обломки и пыль, они нагреваются, и выглядят с поверхности планеты как впечатляющие "падающие звезды".

По данным Европейского космического агентства, в пик Акварид количество "падающих звезд" в чистом небе колеблется в пределах 50 единиц в час.

Где и как наблюдать

Ета-Аквариды можно увидеть как в южном, так и в северном полушарии Земли. Это надо делать в первые часы утра, за час-другой до восхода Солнца.

Это связано с восходом созвездия Водолея.

Хотя радиант потока находится в созвездии Водолея, специалисты советуют смотреть не на это, а "на соседние созвездия", поскольку метеоры ближе к радианту имеют более короткие шлейфы и их труднее заметить. Если вы смотрите только на Водолея, вы пропустите более впечатляющие Аквариды в других уголках неба.

Чтобы лучше рассмотреть метеорный поток Акварид, надо на улице (лучше – вообще за городом, а в городе – как можно дальше от любых источников света) выбрать самое темное место, просто откинуться на спину и смотреть в небо. Вам не понадобится никакое специальное оборудование. Надо только расслабиться, дать глазам (не менее 30 минут!) привыкнуть к темноте.

На этом видео – небо над Украиной утром в начале мая в 2024 году. Как видите, "звезды падают" везде, но их кажется больше всего значительно ниже созвездия Водолея (в кадре оно движется из центра на запад).

