Вселенная может просуществовать меньше, чем все думали: что узнали ученые

Ученые пересмотрели один из важнейших сценариев будущего Вселенной после анализа новых астрономических данных. Если результаты подтвердятся, космос может существовать не триллионы лет, как считалось ранее, а значительно меньше.

Исследователи предполагают, что примерно через 33 миллиарда лет расширение пространства может смениться на обратный процесс. Это означает, что Вселенная начнет сжиматься, приближаясь к финальному коллапсу. Такой сценарий получил название "Большое сжатие", пишет Live Science.

Что заставило ученых изменить прогнозы

В течение десятилетий основной версией было представление, что Вселенная будет непрерывно расширяться почти бесконечно долго. Однако новые наблюдения, полученные в рамках международных проектов по изучению темной энергии, поставили это под сомнение. Именно темная энергия считается силой, которая ускоряет расширение космоса и влияет на его будущую судьбу.

Данные крупных обзоров галактик показали, что свойства темной энергии могут меняться со временем, а не оставаться постоянными. Это открывает возможность для новых моделей строения Вселенной, где темная энергия ведет себя сложнее, чем предполагалось ранее. Ученые использовали одну из таких моделей, соединив несколько теоретических компонентов в единую систему.

Каким может быть конец космоса

Согласно новым расчетам, в далеком будущем нынешнее расширение может замедлиться, остановиться и перейти в фазу сжатия. Тогда галактики начнут сближаться, а пространство и время постепенно вернутся к сверхплотному состоянию. Фактически речь идет о процессе, противоположном Большому взрыву, с которого, по современным представлениям, все началось.

Авторы работы оценили возможное время такого финала примерно в 33,3 миллиарда лет. По космическим меркам это значительно короче срок, чем предыдущие сценарии, которые отводили Вселенной гораздо более долгое будущее.

Несмотря на громкие выводы, исследователи отмечают: модель требует дальнейшей проверки. Имеющиеся наблюдения являются многообещающими, но не окончательными, а различные наборы параметров все еще могут объяснять полученные данные. Для более точного прогноза понадобятся новые измерения и дополнительные космологические исследования.

