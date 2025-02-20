В нацпарке на Одесщине заметили минимум 100 нутрий: обескураженные ученые обратились к людям. Фото, видео

На территории Нижнеднестровского национального природного парка увидели не менее 100 нутрий. Ученые обескуражены, ведь это новый инвазионный вид для Украины и неизвестно его влияние на фауну здешних млекопитающих.

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Уже несколько лет этих животных наблюдают посетители парка в устьях рек Днестр и Турунчук, однако никто не думал, что сформировалась такая большая группировка. На странице Нижнеднестровского НПП в сети Facebook исследователи опубликовали видео нутрий и призвали любителей отдыха в нижнем Днестре сообщать о встречах этих животных, желательно с фото подтверждением.

"Ученые парка насчитывают по меньшей мере 100 особей, что безусловно свидетельствует о формировании устойчивой группировки нового инвазионного вида млекопитающих в низовьях реки Днестр", – говорится в сообщении на странице Нижнеднестровского НПП.

По словам биологов, нутрия, длина тела которой может достигать 85 см, является аборигеном Южной Америки. В Украине содержится как домашнее животное. А в природную среду попадает из домохозяйств в результате побега или умышленного выпуска, отмечают специалисты.

Ученые Нижнеднестровского парка начали научно-исследовательские работы по влиянию нутрий на аборигенную фауну водолюбивых видов млекопитающих в пределах данной территории.

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