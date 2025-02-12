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Запорожский фотограф показал животных, которых встретил на Хортице

Инна Василюк
Наука Обоз
3 минуты
660
Запорожский фотограф показал животных, которых встретил на Хортице

Природа имеет свои прелести, как летом, так и зимой. Запорожский фотограф Юрий Батаев показал невероятные фотографии диких животных, живущих на острове Хортица.

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В этом месяце художнику удалось увидеть сквозь объектив своего фотоаппарата стадо оленей, лебедей-шипунов, сороку-белобоку, серую цаплю и других представитилей заповедника. Яркими снимками Юрий Батаев поделился на своей странице в сети Facebook.

Запорожский фотограф показал животных, которых встретил на Хортице

Благодаря уникальным природным условиям остров Хортица стал домом для более чем 250 видов животных, отмечают специалисты Национального заповедника.

Среди редких животных – крупнейшие обитатели острова – пятнистые олени. Популяция этих благородных созданий сохранилась благодаря усилиям заповедника.

Запорожский фотограф показал животных, которых встретил на Хортице

В плавнях, приплавных лугах и в густых лесах южной части Хортицы обитают дикие кабаны. В этом году Юрий Батаев еще не встречал этих красавцев, однако в прошлом году одного таки был наткнулся.

"Это кабан по имени Василий породы вьетнамская вислобрюха. Его вывез из серой зоны во время войны приют "Шанс" и передал в Конноспортивный клуб "Патриот". Василий дружит с лошадьми с ними и ходит гулять", – отметил Батаев.

Запорожский фотограф показал животных, которых встретил на Хортице

В степи заповедника можно встретить косуль. Однако самую большую численность среди животных на острове Хортица составляют птицы. Их здесь более 200 видов. В объектив камеры запорожского фотографа попали, в частности редкий баклан большой.

Запорожский фотограф показал животных, которых встретил на Хортице

Овсянка камышовая (Emberiza schoeniclus) заглядывала прямо в объектив камеры.

Запорожский фотограф показал животных, которых встретил на Хортице

Также невероятные фото крехов малых (Mergellus albellus), возвышающихся над водоемом.

Запорожский фотограф показал животных, которых встретил на Хортице

Не обошел вниманием Юрий Батаев и сороку обыкновенную (Pica pica), которая куда-то очень торопилась.

Запорожский фотограф показал животных, которых встретил на Хортице

Серую цаплю тоже фотограф поймал в полете.

Запорожский фотограф показал животных, которых встретил на Хортице

И куда без лебедей-шипунов (Cygnus olor) – птиц-символов любви накануне дня всех влюбленных.

Запорожский фотограф показал животных, которых встретил на Хортице

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