Запорожский фотограф показал животных, которых встретил на Хортице

Природа имеет свои прелести, как летом, так и зимой. Запорожский фотограф Юрий Батаев показал невероятные фотографии диких животных, живущих на острове Хортица.

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В этом месяце художнику удалось увидеть сквозь объектив своего фотоаппарата стадо оленей, лебедей-шипунов, сороку-белобоку, серую цаплю и других представитилей заповедника. Яркими снимками Юрий Батаев поделился на своей странице в сети Facebook.

Благодаря уникальным природным условиям остров Хортица стал домом для более чем 250 видов животных, отмечают специалисты Национального заповедника.

Среди редких животных – крупнейшие обитатели острова – пятнистые олени. Популяция этих благородных созданий сохранилась благодаря усилиям заповедника.

В плавнях, приплавных лугах и в густых лесах южной части Хортицы обитают дикие кабаны. В этом году Юрий Батаев еще не встречал этих красавцев, однако в прошлом году одного таки был наткнулся.

"Это кабан по имени Василий породы вьетнамская вислобрюха. Его вывез из серой зоны во время войны приют "Шанс" и передал в Конноспортивный клуб "Патриот". Василий дружит с лошадьми с ними и ходит гулять", – отметил Батаев.

В степи заповедника можно встретить косуль. Однако самую большую численность среди животных на острове Хортица составляют птицы. Их здесь более 200 видов. В объектив камеры запорожского фотографа попали, в частности редкий баклан большой.

Овсянка камышовая (Emberiza schoeniclus) заглядывала прямо в объектив камеры.

Также невероятные фото крехов малых (Mergellus albellus), возвышающихся над водоемом.

Не обошел вниманием Юрий Батаев и сороку обыкновенную (Pica pica), которая куда-то очень торопилась.

Серую цаплю тоже фотограф поймал в полете.

И куда без лебедей-шипунов (Cygnus olor) – птиц-символов любви накануне дня всех влюбленных.

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