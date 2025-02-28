В Китае нашли 'щенячью гору': она напоминает голову собаки. Фото и видео

Когда шанхайский дизайнер Гуо Циншань уехал в отпуск, то случайно разглядел "щенячью гору" у самой длинной реки Китая Янцзы. Скала напоминает голову собаки, которая словно прилегла на побережье отдохнуть.

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"Щенячья гора" стала сенсацией в Китае. Через две недели после находки, к удивительной скале уже проложили туристическое направление, пишет CNN.

Гуо Циншань рассказал, что просматривая фотографии из посещения своего родного города Ичан в центральной китайской провинции Хубэй, он увидел то, чего раньше не замечал: гора в форме собачьей головы лежала у реки Янцзы.

"Это было так волшебно и мило. Я был так взволнован и счастлив, когда обнаружил это", – сказал Гуо.

"Поза щенка такая, словно он пьет воду или смотрит на рыбу. Также выглядит так, что он тихо защищает реку Янцзы", – добавил дизайнер.

"Щеняча гора" пришлась по душе не только Гуо. Его пост в китайском социальном медиаприложении Xiaohongshu получил 120 000 лайков в течение 10 дней. А на медиаплатформе Weibo – собрал миллионы просмотров.

Владельцы собак начали публиковать под постом фотографии своих любимцев, чтобы увидеть, кто из них больше всего похож на гавка на скале.

"Щеняча гора" стала популярным местом отдыха, люди начали ездить туда, чтобы своими глазами увидеть это природное удивление.

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