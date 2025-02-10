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На замерзшей реке в Китае образовались гигантские "деревья": невероятное природное явление показали на фото

Инна Василюк
Наука Обоз
2 минуты
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На замерзшей реке в Китае образовались гигантские 'деревья': невероятное природное явление показали на фото

На замерзшей реке Цяньтан в Китае появляются узоры в форме дерева. Невероятное природное явление неоднократно фиксировали зимой на этой реке.

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Такая удивительность встречается в Ханчжоу, расположенном в китайской провинции Чжэцзян. Среди холодной волны на замерзших илистых почвах появились естественные лесные узоры, также известные как "деревья прилива", пишет HangzhouChina.

На замерзшей реке в Китае образовались гигантские "деревья": невероятное природное явление показали на фото

Из-за холодной погоды илистые и песчаные берега реки Цяньтан зимой замерзают. Когда приливы морской воды смывают осадок, на побережье мороз рисует невероятные картины природы, говорят ученые.

На замерзшей реке в Китае образовались гигантские "деревья": невероятное природное явление показали на фото

Река Цяньтан протекает более 500 км через Чжэцзян, проходя через столицу провинции Ханчжоу, прежде чем упасть в Восточнокитайское море через залив Ханчжоу к югу от Шанхая.

На замерзшей реке в Китае образовались гигантские "деревья": невероятное природное явление показали на фото

Река известна тем, что имеет самую большую в мире приливную скважину, которую местные называют "Серебряный дракон".

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