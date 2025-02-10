На замерзшей реке в Китае образовались гигантские 'деревья': невероятное природное явление показали на фото

На замерзшей реке Цяньтан в Китае появляются узоры в форме дерева. Невероятное природное явление неоднократно фиксировали зимой на этой реке.

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Такая удивительность встречается в Ханчжоу, расположенном в китайской провинции Чжэцзян. Среди холодной волны на замерзших илистых почвах появились естественные лесные узоры, также известные как "деревья прилива", пишет HangzhouChina.

Из-за холодной погоды илистые и песчаные берега реки Цяньтан зимой замерзают. Когда приливы морской воды смывают осадок, на побережье мороз рисует невероятные картины природы, говорят ученые.

Река Цяньтан протекает более 500 км через Чжэцзян, проходя через столицу провинции Ханчжоу, прежде чем упасть в Восточнокитайское море через залив Ханчжоу к югу от Шанхая.

Река известна тем, что имеет самую большую в мире приливную скважину, которую местные называют "Серебряный дракон".

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