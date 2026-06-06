В Кении снова заметили уникальную антилопу, которую не видели годами: куда исчез 'призрак леса'

В Кении впервые за более чем пять лет заметили редкую антилопу бонго в лесах Маасаи-Мау. Вид, который находится под угрозой вымирания, считали исчезнувшим из-за длительного отсутствия.

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О возвращении животного сообщили участники природоохранного проекта Mountain Bongo Project. Также они обнародовали фотографии антилопы.

Бонго, которых часто называют "Призраком леса", получилитакое прозвище из-за способности оставаться почти незаметными среди густой растительности. Именно эта особенность позволяла животным годами избегать наблюдений в труднодоступных лесах Маасаи-Мау, расположенных примерно в 200 километрах от гор Абердер.

Ранее бонго были распространены в высокогорных лесах Кении, однако из-за потери природной среды и браконьерства их численность резко сократилась. У защитников природы возникли опасения, что дикая популяция сохранилась только в районе Абердеров.

Для мониторинга ситуации ученые и природоохранные организации установили сеть фотоловушек в разных частях региона. Во время проверки снимков исследователи неожиданно зафиксировали бонго на одном из участков леса Маасаи-Мау.

Директор операций Mountain Bongo Project Оскар Дайер заявил, чтополученные кадры стали результатом многолетней работы рейнджеров в сложных условиях. По его словам, новые снимки подтвердили необходимость продолжать поиски и усилить охрану леса.

Природоохранник Честерского зоопарка Томмазо Сандри предположил, что одного из самцов бонго он видел в этом районе еще в 2018 году. Однако только в 2025 году, благодаря совместному проекту Честерского зоопарка, Mountain Bongo Project, Mount Kenya Wildlife Conservancy и Службы охраны дикой природы Кении, удалось получить документальное подтверждение присутствия животных.

По словам Сандри, возвращение бонго в Маасаи-Мау имеет особое значение, поскольку эта территория не имеет статуса национального парка. Он считает, что новые данные могут привлечь внимание к необходимости усиления защиты этого лесного массива. Сейчас природоохранники уже разрабатывают план защиты животных, обнаруженных за пределами ранее известного ареала.

Исследователи отмечают, что обнаружение бонго в Маасаи-Мау дает новую надежду для сохранения вида. Последние подсчеты в Абердерах показали, что там осталось менее 40 особей.

Напомним, во время экспедиции в восточную Анголу (государство на юго-западе Африки) исследователи обнаружила десятки видов, которые, вероятно, ранее не были известны науке. Эти насекомые и пауки живут в местности, которую назвали "одним из последних больших "белых пятен" биоразнообразия в Африке".

Как сообщал OBOZ.UA, группа палеонтологов под руководством Федерико Фанти из Болонского университета сделала сенсационное открытие на окраине пустыни Сахара в Тунисе. Всего в нескольких сантиметрах под слоем песка был найден уцелевший скелет гигантского морского крокодила.

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