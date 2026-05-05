В Тунисе ученые обнаружили идеально сохранившийся скелет 10-метрового морского крокодила. Фото

Группа палеонтологов под руководством Федерико Фанти из Болонского университета совершила сенсационное открытие на окраине пустыни Сахара в Тунисе. Всего в нескольких сантиметрах под слоем песка был найден уцелевший скелет гигантского морского крокодила.

Видео дня

Ученые наткнулись на останки рептилии, принадлежащие к виду Machimosaurus rex (махимозавр рекс). Об этом сообщает ScienceDirect.

Уникальная находка

Окаменелость поразила исследователей не только своей сохранностью, но и масштабами. Длина древнего хищника составляла около 10 метров, а вес достигал трех тонн. Один только череп животного имеет длину более 1,5 метров.

По словам исследователя из Университета Альберты Тетсуто Мияшиты, сохранность скелета уникальна. Ученый отметил, что скелет сохранился идеально – череп, спина, хвост и конечности, торчащие в стороны, позволили палеонтологам детально изучить древнюю рептилию.

Изучение анатомии крокодила показало, что это был крупнейший хищник своего времени. В отличие от многих других видов, его зубы были короткими, широкими и тупыми. Они предназначались не для разрезания плоти, а для дробления костей и панцирей.

Ученые предполагают, что основу рациона крокодила составляли крупные морские черепахи, останки которых были найдены на том же участке. В эпоху мезозоя территория современного Туниса представляла собой обширную лагуну, соединенную с океаном, что создавало идеальные условия для охоты такого гиганта.

Скелет, переписавший историю

Однако главная значимость находки заключается не в ее размерах. До этого открытия считалось, что группа морских крокодилов, к которой относится этот вид, полностью вымерла около 150 миллионов лет назад, в конце юрского периода.

Найденный в Тунисе экземпляр жил примерно 130 миллионов лет назад, уже в меловом периоде. Это означает, что массовое вымирание в конце юрского периода не было столь катастрофическим для морских рептилий, как полагала наука ранее.

"Это открытие заставляет нас пересмотреть теорию массового вымирания и лучше разобраться в том, что на самом деле происходило на границе юрского и мелового периодов", – подчеркнул руководитель исследования Федерико Фанти.

Как сообщал OBOZ.UA, в древнем городе Перге – сейчас это территория Турции, – археологи обнаружили систему так называемых "ворот смерти", которую могли использовать для выпуска диких животных на арену. Это открытие также свидетельствует о превращении городского стадиона из места спортивных соревнований в пространство гладиаторских боев и публичных казней.

Ранее сообщалось, что ученые на северном побережье Перу сделали масштабное открытие, которое проливает новый свет на организацию жизни доколумбовых цивилизаций. В долине Чикама обнаружили священную дорогу-геоглиф длиной около двух километров, храмовую платформу и разветвленную систему полей, датируемую периодом между XI и XV веками нашей эры.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!