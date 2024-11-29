В Кении нашли следы встречи разных предков человека 1,5 миллиона лет назад. Фото

В Кении нашли следы встречи разных предков человека, живших 1,5 миллиона лет назад. Новое исследование описывает древние отпечатки ног видов Homo erectus и Paranthropus boisei, оставленные у озера в течение нескольких часов или дней друг от друга.

Видео дня

По словам ученых, два вида древних родственников человека обитали на одной территории одновременно. Возникает вопрос, какие отношения они имели, пишет NBC News.

Согласно исследованию, следы были погружены в высохшую грязь у озера на севере Кении и погребены в осадках на участке окаменелостей. Проанализировав формы отпечатков и рисунки, эксперты обнаружили, что эти два набора были разными.

Исследование антропологов и палеонтологов доказывает, что древние родственники человека, вероятно, взаимодействовали и сосуществовали вместе.

"Мы думаем, что эти особи, эти два вида, которые были там, вероятно, знали, что рядом есть представители другого вида. Они видели друг друга и узнавали как разные виды, вызывающие вопросы о том, каким было это взаимодействие – они были конкурентами или им было вполне нормально жить на одной территории?", – сказал ведущий автор исследования, доцент биологии в Университете Чатем Кевин Хатала.

Ранее обнаруженные ископаемые скелеты Homo erectus и Paranthropus boisei показали, что оба вида жили в этом регионе в какой-то момент времени. Новая находка еще раз доказывает это, а также показывает, что два вида ходили на двух ногах очень разными способами, отмечают ученые.

Хотя оба вида являются родственниками человека, Homo erectus и Paranthropus boisei имели очень разные черты, и их судьбы в эволюционном дереве человека сложились совершенно разными путями, говорят исследователи.

По словам ученых, Homo erectus имел человеческую анатомию от шеи вниз. Эти виды использовали каменные орудия труда и, возможно, готовили еду на огне. Исследователи предполагают, что этот вид имел разнообразный рацион, включавший мясо.

Известно, что Homo erectus впоследствии распространился в Азии, Индонезии и других регионах и жил более 1 миллиона лет после того, как были сделаны только что обнаруженные следы. В последний раз этот вид появлялся в летописи окаменелостей более 100 000 лет назад.

У Paranthropus boisei был меньший мозг, однако массивная жевательная мышца и большие угловые зубы, говорят эксперты. Доцент кафедры антропологии колледжа Лемана Уильям Харкорт-Смит, сказал, что этот вид, вероятно, эволюционировал, чтобы есть сложную пищу, как твердые орехи и кустарниковые растения.

Известно также, что Paranthropus boisei просуществовал на Земле не так долго как Homo erectus.

Исследователи считают, что эти два вида могли сосуществовать в этой местности, поскольку их диеты были очень разными. Также, возможно, они соревновались за ресурсы и имели антагонистические отношения.

Научный сотрудник по палеонтологии в Американском музее естественной истории Харкорт-Смит сказал, что становится все более очевидным, что разные виды древнего человека взаимодействовали в разных средах обитания в течение последних 7 миллионов лет эволюции.

Ранее OBOZ.UA писал, что исследователи рассказали о последних часах жизни известнейшего предка человека Люси.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!