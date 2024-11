Люси испытывала страх: исследователи рассказали о последних часах жизни самого известного предка человека

50 лет назад в Эфиопии был найден ископаемый скелет австралопитека афарского, ставший известным на весь мир под именем Люси. К юбилею находки ученые решили поведать больше о том, как жил и погиб этот культовый вид.

Видео дня

Ученые, в частности, поделились мыслями о последних часах жизни известнейшего предка человека. По предположениям исследователей, Люси испытывала страх перед смертью, пишет LiveScience.

История Люси

Австралопитек Люси жила примерно 3,2 млн лет назад. Ее скелет раскопал палеоантрополог Дональд Йогансон со своей командой в Международной афарской исследовательской экспедиции в 1974 году в Гадаре (Эфиопия).

После двух недель тщательных раскопок команда исследователей обнаружила десятки окаменевших костей. Итого эти кости составляли 40% скелета предка человека, что делает его самым полным скелетом архаического вида человека, который когда-либо был найден, отмечают эксперты. Находка изменила исследование древних родственников человека.

Одна из участниц тогдашней экспедиции Памела Олдерман предложила назвать найденный скелет Люси – в честь песни Beatles "Lucy in the Sky with Diamonds".

"И это просто стало культовым. Псевдоним Люси стал известен всем", – подчеркнул Йохансон.

Исследование предка человека

3D-моделирование мышц показало, что австралопитек афарский имел мощные мышцы ног, чтобы стоять прямо и лазать по деревьям. То есть Люси, вероятно, могла выпрямить свои коленные суставы, вытянуть бедра и стоять прямо как современные люди.

Люси часто изображают мохнатой, с волосами на голове. Но данные ученых свидетельствуют, что она не была таковой. Исследования показывают, что предок человека был без волос.

По словам ученых, на потерю волос на теле ранних людей, вероятно, повлияла комбинация факторов – терморегуляция, задержка физиологического развития, привлечение сексуальных партнеров и защита от паразитов.

Последние дни жизни

"Я подозреваю, что последний день в ее жизни был полон опасности", – сказал Дональд Йохансон.

Исследователи пропускают, что, возможно, Люси настороженно смотрела через плечо, на саблезубых кошек или гиен и даже не подозревала, что это ее последний день на Земле.

Ее последний день, возможно, был наполнен общением, но он также предусматривал неустанные поиски пищи. Вероятно, доминировал постоянный страх перед хищниками, предположили ученые.

Ранее OBOZ.UA писал, что стали известны новые подробности о знаменитом австралопитеке Люсе.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!