В Израиле нашли 3000-летнюю постройку из города рождения Иисуса и 'красного червя', который 25 раз упоминается в Библии. Фото

В последние несколько дней археологи обнаружили в Израиле две важные христианские находки. Сначала отыскали ткань в возрасте 3800 лет, окрашенную "красным червем", красителем, который упоминается 25 раз в Священном Писании, а позже – "монументальное" 3000-летнее сооружение, подтверждающее библейские истории.

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Первую находку ученые раскопали в Иерусалиме, а другую в израильской "Пещере черепов". Обе чрезвычайно ценные, пишет DailyMail.

"Красный червь"

Ученые из Израильского управления древностей (IAA) рассказали, что в "Пещере черепов" в Иудейской пустыне нашли ткань толщиной менее двух сантиметров, которая была окрашена очень специфическим красителем, который называли "красным червем".

Упомянутый 25 раз в Библии червь – это чешуекрылое насекомое, обитающее в дубах, основным видом которого в древнем мире был кермес.

Самки и их яйца производят карминовую кислоту, придающую красителю красный цвет. Люди собирали жуков, сбрызгивали их уксусом и высушивали их трупы. А потом измельчали остатки в порошок, которым окрашивали ткани и одежду.

Несмотря на большое количество письменных исторических свидетельств о широком использовании окрашивания чешуйчатыми насекомыми в древнем мире, до сих пор было найдено очень мало текстильных изделий, окрашенных таким образом.

Эта важная находка дополняет разрыв между письменными источниками и археологическими открытиями. Редкий текстиль является свидетельством уже функционирующих в настоящее время широких международных коммерческих сетей и указывает на присутствие элитарного общества", – сказала доктор Наама Сукеник из IAA.

Монументальное сооружение бронзового века

Еще одной сверхважной находкой стала найденная в Иерусалиме 3000-летняя постройка, которая упоминается в двух книгах Библии.

В течение 150 лет исследователи работали над тем, чтобы доказать, что город, где родился Иисус, был разделен на две части, как описано в Библии. И наконец археологи обнаружили ров, отделявший южный жилой район от верхнего города на севере.

Ров был примерно 9 метров в глубину и 30 метров в ширину с перпендикулярными скалами с обеих сторон, что делало его непроходимым.

Команда исследователей заявила, что находки подтверждают, что ров был образован в железный век. В тот период, когда были написаны Книга Царей и Книга Самуила, чтобы описать Город Давида, разделенный на Офел и Милло.

"Неизвестно, когда первоначально был вырублен ров, но данные свидетельствуют о том, что он использовался на протяжении веков, когда Иерусалим был столицей Иудейского королевства почти 3000 лет назад. Мы уверены, что он создал четкий буфер между жилым городом на юге и верхним городом на севере", – рассказал руководитель раскопок доктор Ифтах Шалев.

По мнению исследователей, ров был разработан, чтобы изменить топографию города Давида. А также, чтобы показать власть правителя Иерусалима над другими, подчеркнуть силу и способность защищать свои стены в то время.

"Снова делаются открытия, которые проливают новый и яркий свет на библейскую историю", – подытожил находки директор IAA Эли Эскусидо.

Ранее OBOZ.UA писал, что археологи обнаружили и частично расшифровали утраченный алфавит, созданный библейской цивилизацией 3000 лет назад.

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