Археологи обнаружили и частично расшифровали утраченный алфавит, созданный библейской цивилизацией 3000 лет назад. Фото

–Археологи наконец-то отследили утраченный алфавит, созданный библейской цивилизацией 3000 лет назад. Находка десятилетиями удивляла ученых и стимулировала к разгадке.

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Начиная с 1964 года на месте древнего поселения в Иордании археологи находили таблички со странной резьбой. В общей сложности откопали 15 разных старинных артефактов, которые до сих пор не удавалось расшифровать, пишет DailyMail.

Народ хананеев

Благодаря новому анализу археологи обнаружили, что найденные таблички, вероятно, были сделаны ханаанцами, коренной группой, процветавшей на Ближнем Востоке до второй половины XIII века до нашей эры.

Известно, что хананеи проживали в Земле обетованной с 3500 года до н.э. до 1200 года до нашей эры, прежде чем они были завоеваны израильскими племенами после их выхода из Египта. Этот народ несколько раз упоминается в Старом Завете.

Израильтяне вели серию войн против хананеев и, наконец, захватили большую часть их земли. Это завоевание произошло во второй половине XIII века до н.э.

Но до этого, во время бронзового века, хананеи жили по всему современному Израилю, Газе, западному берегу реки Иордан, Иордании, Ливана и части Сирии. И загадочные глиняные таблички датируются в это время.

Загадочные глиняные таблички

Исследования ученых обнаружили, что текст на старинных табличках был написан слева направо. Он содержал 29 уникальных символов в виде точек, вертикальных полос и других абстрактных рисунков.

Письменность подобна протосинайскому письму, системе письма среднего бронзового века, которое могло быть предком этого алфавита.

Символы также схожи с протоханаанскими алфавитами, которые были найдены в других местах раскопок эпохи поздней бронзы. Они были созданы людьми, знакомыми с древнеегипетским письмом.

Но таблички тоже показали некоторые уникальные комбинации знаков. Ученые идентифицировали этот знак как "айин", что также является еврейским словом "глаз".

Эти параллели и модели помогли ученым разобрать значение символов табличек и начать расшифровывать их тайное послание. В частности, анализируя их вместе с позднееврейской грамматикой, сохранившей более ранние ханаанские формы, оказалось, что таблички, кажется, содержат "короткие ритуальные изречения" и "поэтические пословицы".

Исследователи предположили, что надписи представляют собой краткие культовые пословицы, связанные с храмом, в котором они были найдены. Религиозное здание было расположено в древнем поселении под названием Дейр-Алла в центре Иорданской долины. Однако храм был разрушен и сожжен тысячи лет тому назад.

Но исследователям придется провести дальнейшие исследования, чтобы полностью их перевести. А это не так просто, ведь алфавитное письмо фактически использовалось небольшими группами писарей и, возможно, было сосредоточено только в храмах. Это означало бы, что таблички из Дейр-Алла являются последним остатком практики письма, созданной в храмах по всему Ханаану, прежде чем он разрушился.

Команда исследователей также нашла керамику среди руин (кубки и церемониальные сосуды), а также доспехи. А еще ученые раскопали скульптуры, которые были подарком египетской королевы Тусрет, позволившие определить приблизительную дату уничтожения храма – 1180 до нашей эры.

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