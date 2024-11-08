В итальянской пещере обнаружили 4000-летний кинжал и фрагменты человеческих черепов. Фото
Глубоко в пещере в Италии археологи из университета Ка' Фоскари обнаружили медный кинжал в возрасте 4000 лет и фрагменты человеческих черепов. Скорее всего, эта пещера использовалась для захоронений, но в ней также хранятся остатки древнего очага.
По словам археологов, находка металлических артефактов, особенно кинжала, была совершенно неожиданна в этом контексте. Они уверены, что это поможет им лучше понять доисторических людей, пишет Live Science.
"Момент, когда мы обнаружили кинжал, был незабываем. Мы не могли в это поверить", – рассказал Федерико Бернардини, археолог из университета Ка' Фоскари в Венеции.
Погребения в пещерах или скальных хранилищах были распространены в этом регионе в годы между 4500 и 4000 назад, во время позднего медного возраста (2750-2200 гг. до н. э.) и раннего бронзового века (2200-950 гг. до н. э.) Но обнаружение кинжала было неожиданным, поскольку такие редкие находки тех периодов обычно находятся в местах поклонения.
"Когда мы осторожно удаляли последние слои почвы, вспышка меди привлекла наше внимание", – сказал Бернардини, добавив, что они сразу признали важность находки.
Кинжал является одним из нескольких артефактов, найденных в пещере Тина Джама, на "Карстовом плато" из открытого и сильно выветренного известняка вдоль северо-восточной границы Италии со Словенией. Вместе с другими находками в пещере кинжал помогает точно определить возраст и технологические навыки разных групп людей, живших в пещере в разное время от 9000 до 4000 лет назад.
"Исследования еще продолжаются, но они позволяют нам собрать ценные данные для реконструкции предыстории этого района", – объяснил Бернардини.
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