В могилу был воткнут нож: жуткое захоронение женщины обнаружили в Швеции

На кладбище железного века в Швеции археологи обнаружили жуткое захоронение женщины. Прямо в ее могилу был вставлен железный складной нож, а также лежала маленькая игла.

Видео дня

Могила с женским скелетом была найдена при новых раскопках уже исследованной в прошлом территории в Приссгордене близ Норчепинга. Как сообщает Live Science, кладбище, датируемое 500 годом до н. и 400 г. н.э., содержал по крайней мере 50 захоронений, но это было особенно необычным.

"Люди, похоронившие женщину много веков назад, воткнули нож в ее могилу. Мы не знаем почему, но ясно, что он предназначен для нее", – прокомментировала находку Моа Гиллберг, археолог из Национального исторического музея Швеции.

Некоторые из могил были покрыты небольшими, симметрично уложенными камнями, но большинство были ямами, куда помещали кремированные останки, что было обычной практикой захоронения в то время, пишет Arkeo News.

Одновременно исследовались две близко расположенные друг к другу могилы. Одна не содержала ни одного могильного инвентаря, была менее закопчена, а также там были кости животных. Другая могила была очень закопчена и имела толстый слой копоти.

"Когда мы копали, то увидели, что железный кривой нож вонзён прямо в землю острием. Вероятно, использовался для приготовления шкур. Они собрали все из огня, а потом воткнули нож в землю. Он очень хорошо сохранился. В могиле также найдена маленькая игла. Подобные женские могилы были найдены на могильнике Фискеби, где мертвым также клали иглы и ножи того же типа", – говорит Моа Гиллберг.

Прошлой весной во время предварительных исследований археологи из Национального исторического музея обнаружили некоторые ювелирные изделия с помощью металлоискателей. А во время раскопок, кроме десятков могил, обнаружили давние жилища, амбар и колодец. Большинство могил представляли собой ямы, куда помещали кремированные останки – распространенный обряд погребения того времени, – но некоторые были покрыты небольшими, симметрично уложенными камнями.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в Швеции нашли 1200-летнее кладбище викингов с захоронениями на "каменных кораблях".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!