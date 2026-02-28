В Италии возле популярного маршрута нашли затерянный античный город. Фото

Недавно рядом с популярным туристическим маршрутом в Италии нашли античный город с форумом и театром. Как сообщило в этом месяце итальянское Министерство культуры, находка расположена на месте археологических раскопок Фиоккалья во Флумери (провинция Авеллино), прямо возле Аппиевой дороги.

Видео дня

Как сообщает Fox, знаменитая Аппиева дорога входит в список наследия ЮНЕСКО, имеет длину около 560 километров и соединяет Рим с городом Бриндизи. Некоторые ее участки датируются 312 годом до н. э. Этот путь был одной из важнейших стратегических дорог Древнего Рима и уникальным памятником античной жизни.

Чтобы увидеть ранее неизвестные руины рядом с этим древним путем, ученые воспользовались дронами, которые помогли разведать местность. Обнаруженные во время раскопок сооружения датируются II–I веками до н. э. Как говорится в заявлении, недавние работы "четко определили ортогональное планирование города с регулярными осями улиц и четкими кварталами, созданными по модели недавно обнаруженных римских городов".

Особое внимание исследователи уделили форуму – общественному и торговому центру города. По словам ученых, вместе с ранее неизвестным монументальным театром он является "свидетельством социального и культурного веса этого городского центра". Находки подтверждают, что Фиоккалья была структурированным городом с монументальными общественными зданиями, что подкрепляет ее историческую и стратегическую роль в системе римских дорог.

Профессор Джузеппе Чераудо из Университета Саленто, который принимал участие в открытии, считает, что им исследователи обязаны удачному сочетанию геофизических исследований и дистанционному зондированию с дронов, оснащенных тепловыми и мультиспектральными датчиками. По его словам, такая технология позволила получить настоящий "рентген" похороненного города, обнаружив сооружения через изменения в росте травы и магнитном составе почвы. Он добавил, что такой подход создал надежную научную базу для дальнейшей защиты памятника.

Мэр Флумери Анджело Ланца, назвал открытие "поводом для большой гордости и шансом для развития региона". Он отметил, что муниципалитет готов сотрудничать с университетом, чтобы Фиоккалья – важный узел на Аппиевой дороге – стала знаковым объектом в культурной карте региона Кампания.

Эта находка дополняет список громких открытий в Италии за 2026 год. В начале февраля в Помпеях сообщили о найденных любовных записках возрастом 2000 лет, а в январе археологи представили давно утраченную базилику Витрувия, которого называют отцом архитектуры.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о 1000-летней священной дороге и храме, который нашли археологи в Перу.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.