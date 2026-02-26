Археологи нашли 1000-летнюю священную дорогу и храм в Перу. Фото

Археологи на северном побережье Перу сделали масштабное открытие, которое проливает новый свет на организацию жизни доколумбовых цивилизаций. В долине Чикама обнаружили священную дорогу-геоглиф длиной около двух километров, храмовую платформу и разветвленную систему полей. Комплекс датируется периодом между XI и XV веками нашей эры.

Центральным элементом открытия стала так называемая "Священная дорога" – геоглиф, составленный из выровненных каменных насыпей, простирающийся по пустынному ландшафту почти идеально прямой линией. Она пересекает естественные овраги и сохраняет стабильную ориентацию, что свидетельствует о тщательном планировании.

Археологическая программа Чиками сообщила, что эта линия выполняла не транспортную, а прежде всего церемониальную функцию.

Священная дорога как ось ритуального пространства

По предыдущим интерпретациям, дорога соединяла укрепленное поселение Серро-Лескано с сельскохозяйственными угодьями и холмом Серро-Трес-Крусес. Такая пространственная связь указывает на существование ритуального коридора, который структурировал движение людей во время обрядов. Археологи предполагают, что окружающие холмы могли считаться священными горами — апу.

Ученые отмечают, что это открытие расширяет представление о традициях геоглифов в Перу, которые обычно ассоциируют только с южными регионами. Пример Чикама демонстрирует, что подобные монументальные линии активно использовались и на севере страны. Они были частью сакральной географии, вписанной непосредственно в ландшафт.

Сто гектаров полей и контроль над ресурсами

Не менее впечатляющей является площадь сельскохозяйственных угодий, связанных с ритуальной дорогой. С помощью дронов археологи зафиксировали более 100 гектаров обрабатываемых земель только в одном секторе долины. Это значительно превышает предыдущие оценки аграрного потенциала региона в период Чиму.

Поля имели сложную конфигурацию и были интегрированы в систему орошения, связанную с большим каналом Кумбре. Находки каменных мотыг и следы интенсивной обработки почвы свидетельствуют о высоком уровне организации труда. Исследования почв должны уточнить, какие именно культуры здесь выращивали.

Археологи считают, что такой масштаб земледелия был возможен только в условиях централизованного управления. Это подтверждает представление о Чиму как о развитом государстве с эффективной администрацией. Сельское хозяйство здесь было не изолированной деятельностью, а частью целостной социально-религиозной системы.

Храм, технологии и угрозы наследию

Рядом с полями исследователи задокументировали массивную каменную платформу, вероятно храмового назначения. Сооружение высотой до трех метров и просторная площадь перед ним могли служить местом массовых церемоний. Керамика, найденная на территории комплекса, подтверждает его использование в период расцвета государства Чиму.

Об открытии сообщила археологическая программа Чикама вместе с государственным агентством Agencia Andina. Значительную роль в исследованиях сыграли современные технологии — цифровое картографирование и аэросъемка, которые позволили зафиксировать ландшафт с высокой точностью. Ранее этот район уже привлекал внимание ученых, однако только теперь его удалось осмыслить как единый комплекс.

В то же время исследователи предупреждают о серьезных угрозах для памятника. По данным международных изданий, в частности Ancient Origins, на территорию влияют инфраструктурные проекты и частная деятельность. Именно поэтому ученые называют свои работы "экстренной археологией", ведь промедление может привести к потере уникального культурного ландшафта, соизмеримого по значению с наследием столицы Чиму — Чан-Чан.

