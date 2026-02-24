В Сербии нашли массовое 2800-летнее захоронение, поразившее жестокостью. Фото

На севере Сербии археологи сделали открытие, которое проливает свет на темную сторону европейской доистории. Речь идет о массовом захоронении женщин и детей, убитых около 2800 лет назад.

Анализ находки свидетельствует о чрезвычайной жестокости и продуманном характере насилия. Ученые считают, что это захоронение является важным ключом к пониманию массовых конфликтов раннего железного века. Исследование ученых опубликовано в Nature Human Behaviour.

Захоронение на Гомолаве

Могилу обнаружили на археологическом памятнике Гомолава, вблизи современного города Хртковцы в Сербии. Это место использовалось различными культурами в течение тысячелетий и в IX веке до нашей эры стало центром напряжения между оседлыми и мобильными группами населения. Именно в этот период, по данным исследователей, конфликты за землю и ресурсы могли приобрести крайнюю форму.

В братской могиле диаметром менее трех метров археологи обнаружили 77 человеческих скелетов. Более 70% из них принадлежали женщинам, а почти 69% – детям, что является исключительным явлением для европейской доистории. Вокруг ямы нашли следы деревянных столбов, керамику, бронзовые украшения и кости почти сотни животных, что свидетельствует о ритуальном характере захоронения.

Исследование черепов показало многочисленные смертельные травмы, нанесенные тупыми предметами с близкого расстояния. По характеру ударов ученые предполагают, что нападавшие могли быть физически выше жертв или даже находиться верхом на лошадях. Все эти признаки, как отмечают авторы, указывают на "жестокое, преднамеренное и эффективное" массовое убийство.

Кто были жертвы и что стало причиной трагедии

Чтобы понять происхождение погибших, команда проанализировала ДНК и изотопы стронция в зубной эмали. Оказалось, что лишь несколько человек имели тесные родственные связи, а более трети жертв выросли за пределами региона Гомолавы. Это свидетельствует, что похороненные не были одной большой семьей или жителями одного поселения.

Ведущий автор исследования Линда Фибигер из Эдинбургского университета отметила, что речь идет о гетерогенной группе людей. По ее словам, нет доказательств того, что этих женщин и детей держали в плену длительное время – вероятно, убийство было быстрым и целенаправленным, отмечает издание livescience.com.

Причины трагедии окончательно не выяснены, но ученые связывают ее с масштабными миграциями в Карпатском бассейне в IX веке до нашей эры. Конфликты между различными моделями землепользования могли приводить к насильственному устранению целых групп населения.

Исследователи предполагают, что убийство женщин и детей имело целью не только физическое уничтожение, но и разрушение социальной и родовой структуры сообществ, что стало формой утверждения власти в доисторической Европе.

