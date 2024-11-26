В 1900 раз превышает гравитацию Земли: Китай создал мощнейшую центрифугу в мире

Китай создал мощнейшую центрифугу в мире. Эта новая машина в 1900 раз превосходит гравитацию Земли.

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По словам ученых, создание этой центрифуги улучшит их понимание таких событий, как подъем гор или катастроф, вроде обрушения плотины. После того, как центрифужная гипергравитационная и междисциплинарная экспериментальная установка (CHIEF) будет полностью запущена, она станет мультидисциплинарной научной платформой с крупнейшей центрифугой в мире, которая поможет решить сложные инженерные проблемы, пишет SouthChinaMorningPost.

Согласно сообщению правительства Ханчжоу, столице провинции Чжэцзян в восточном Китае, где расположен объект, предварительное завершение проекта состоится в этом году и это станет важной вехой в области исследования гипергравитации.

По словам специалистов, CHIEF состоит из трех основных гипергравитационных центрифуг – машины, которая вращает контейнер очень быстро, чтобы более тяжелые жидкости и твердые вещества вытеснялись к внешним краям или дну – и 18 бортовых устройств.

Сила тяжести Земли, которую называют нормальной гравитацией, выражается как 1 г (единица силы тяжести), а все превышающее 1 г называется гипергравитацией, объясняют ученые.

Когда астронавт возвращается на Землю в космическом корабле, он подвергается гипергравитации 4 г, что в четыре раза эквивалентно весу его тела.

Гипергравитационные центрифуги считаются революционным исследовательским инструментом из-за их способности создавать экстремальные физические условия, отсутствующие в повседневной среде.

Член Академии наук Китая Чэнь Юньминь сказал, что такие объекты могут "сжать" время и пространство, позволяя исследовать многие сложные проблемы физики и служат широкому спектру инженерных целей.

Ведущая на сегодняшний день гипергравитационная установка была разработана Инженерным корпусом армии США и имеет мощность около 1200 gt (ускорение силы тяжести на тонну). А строящаяся в Ханчжоу будет иметь общую мощность 1900 gt.

Новый проект содержит шесть камер для экспериментов с гипергравитацией, каждая из которых предназначена для определенной области, такой как инженерия склонов и дамб, сейсмическая геотехника, глубоководная разведка, глубоководные исследования, геологические процессы и обработка материалов.

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