Китайские ученые создали 'настоящую Звезду Смерти', которая может уничтожать спутники

Китайские ученые утверждают, что создали гигантское оружие, вдохновившись фильмом "Звездные войны". В Поднебесной есть "настоящая Звезда Смерти", которая может уничтожить спутники врага на орбите.

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Новое оружие способно фокусировать несколько микроволновых лучей на одну цель. Система вооружения недавно завершила экспериментальные испытания потенциального военного использования, пишет The Sun.

В чем опасность нового китайского оружия

По словам специалистов, Китай разрабатывает мощное микроволновое (HPM) оружие, способное вывести из строя радиолокационные системы, компьютеры, инфраструктуру связи и даже ракеты и спутники.

Новый тип мощного оружия "Звезда Смерти" объединяет электромагнитные волны с сверхточной синхронизацией для слияния в мощный энергетический луч.

По словам ученых, каждый компонент, производящий микроволны, не должен превышать 170 пикосекунд – или триллионных долей секунды. То есть необходимая точность намного выше, чем у атомных часов, используемых для спутников GPS.

Однако китайские ученые считают, что сломали проблему и достигли "сверхвысокой точности синхронизации времени". Они утверждают, что достигли такой синхронизации, соединив транспортные средства, передающие микроволны, с помощью оптических волокон.

Китайские ученые говорят, что новейшие технологии могут подавлять сигналы американских GPS и других спутников, "достигая многих целей, таких как проверка новых технологий и военные учения".

Особенности оружия, его параметры и цели остаются в секрете. Однако ранее эксперты отмечали, что исследования Китаем энергетических программ, вероятно, направлены на уничтожение датчиков высокоточного американского ударного оружия и спутников.

Китайские научные публикации утверждают, что микроволновое оружие разрабатывается больше для использования на космических платформах, таких как спутники, тогда как передовые лазеры создаются для наземных, морских или воздушных целей.

Вдохновленные научной фантастикой

"Звезда Смерти" является самым известным супероружием в фильме "Звездные войны". Однако новая китайская технология несколько отличается от экранного прототипа, говорят исследователи.

Главное оружие "Звезды Смерти" использует киберкристаллы, которые могут генерировать достаточную мощность с помощью нескольких сливающихся в одной точке лазерных пушек, создавая настолько мощный луч, что он может уничтожить целые планеты.

К счастью, новейшая разработка Китая не может взорвать планету, успокаивают учёные.

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