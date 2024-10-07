Утративший ногу после ДТП британец Джон Макфолл может стать первым астронавтом с инвалидностью. Фото

Первым астронавтом с инвалидностью может стать британец Джон Макфолл. В настоящее время Европейское космическое агентство тестирует возможность отправить его в космос.

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Поскольку Джон потерял ногу в ДТП и пользуется протезом, важно понимать, как условия в космосе повлияют на него. Есть все признаки, что космический полет для Макфолла может состояться, пишет The Guardian. И это дает надежду на то, что в будущем он или кто-то другой с инвалидностью сможет в конце концов подготовиться к предстоящей миссии.

История Джона Макфолла началась с объявления о работе для будущих астронавтов, которое ему прислал знакомый. И реакция мужчины была молниеносной – отправиться в космос очень хотелось. Но на протяжении более шести десятилетий исследования космоса еще не было ни одного случая, чтобы астронавтом стал человек, у которого есть какие-либо проблемы со здоровьем.

Несмотря на это, он продвигался вперед. Прошло три года, как Джон увидел объявление о работе, и теперь он действительно может стать первым в мире астронавтом с инвалидностью.

Макфолл прошел изнурительный процесс отбора в Европейском космическом агентстве, состоявшем из шести этапов – от многочасовых психомоторных тестов до панельных интервью. В 2022 году агентство согласилось присоединить его к ним в попытках расширить границы исследования космоса в направлении могут ли люди с инвалидностью жить и работать в космосе.

"Это очень увлекательно. Почему это не было сделано раньше?", – говорит 43-летний Макфолл в интервью.

Точных гарантий, что Макфолл таки улетит в космос, на сегодняшний день нет. Но есть движение в этом направлении. Поскольку космические операции были разработаны для людей, которые не испытывают проблем с опорно-двигательным аппаратом, испытания направлены на изучение таких вопросов, как Джон сможет двигаться и стабилизироваться в условиях микрогравитации и как условия в космосе повлияют на его протез.

Несмотря на то, что работа агентства в этом направлении сегодня касается конкретно Макфолла, часть цели проекта состоит в том, чтобы проложить путь в космос для других людей с инвалидностью.

"Я надеюсь, что между 2027 годом и до конца этого десятилетия мы увидим европейского астронавта с инвалидностью в составе экипажа Международной космической станции", – сказал представитель Европейского космического агентства.

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