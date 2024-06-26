'Умный город' в Японии скоро примет первых жителей: как выглядит 'живая лаборатория'. Фото и видео

Менее чем через четыре года после объявления плана постройки "умного города" у горы Фудзи в Японии корпорация Toyota, которая и является строителем нового проекта, сообщила, уже совсем скоро будет приветствовать новых жителей "живой лаборатории". Новый город действительно похож на научную лабораторию, где повсюду будут работать работы, беспилотный транспорт, будет действовать водородная энергия и немало разработок ИИ для комфортной жизни жителей.

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По предварительным подсчетам, общая стоимость строительства "умного города" составляет 10,13 миллиарда долларов США. И это при том, что площадь нового города всего 708 000 квадратных метров, ведь построен он на месте бывшего завода Toyota, который закрылся четыре года назад после землетрясения и цунами, пишет Interesting Engineering.

В Toyota сообщают, что все строительные работы практически завершены. Первых жителей компания планирует заселить уже к концу 2024 года, чтобы они все протестовали и дали экспертам возможность собрать данные о мобильности всех технологий.

Разработчики японского чудо-города назвали его "Тканым городом" (Woven City), где все подробно "соткано" для максимально комфортной жизни. Жители будут проживать в экологически чистых "умных" домах, построенных из дерева, работающих преимущественно на водные и оснащенные солнечными панелями. "Тканный город" разделен на три зоны: зоны только для пешеходов, дороги для автономных транспортных средств и маршруты для активных вариантов путешествий – на велосипедах, самокатах, роликах и т.д.

Чтобы реализовать свою мечту о городе будущего в реальность, Toyota сотрудничает с международной архитектурной фирмой Bjarke Ingels Group (BIG), известной своими новейшими технологиями строительства.

"Построение целого города с нуля, даже в таких небольших масштабах, как этот – это уникальная возможность развивать технологии будущего", – пояснил президент Toyota Акио Тойода.

По замыслу разработчиков, "Тканный город" должен стать площадкой для совместного творчества изобретателей и жителей, разделяющих страсть Toyota к изобретению чего-то нового. По словам руководителей Toyota, компания стремится эволюционировать от автомобильной к компании "мобильности". Ее цель – переосмыслить движение от простой транспортировки людей из пункта А до пункта Б с помощью автомобилей, а также улучшить жизнь путем обеспечения эффективной, практической и приятной мобильности для людей, товаров, информации и энергии.

Исследователи и компании со всего мира смогут работать над проектами в новом городе, связанными с личной мобильностью, беспилотными технологиями, искусственным интеллектом и робототехникой.

"Разноплановая поддержка передовым специалистам, оказываемая Woven City, ускорит развитие инновационных технологий и услуг, которые переосмысливают будущее мобильности и будут способствовать благосостоянию для всех", – отмечают руководители Toyota.

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