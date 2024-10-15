Умные дети – только у умных родителей? Украинский генетик опроверг популярный миф

Существует популярный миф, что разум передается по наследству. Как будто умные дети могут родиться только у умных родителей. Но так ли это?

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Украинский генетик Дмитрий Микитенко уверен, что нет. В гостях у Ирины Пильх на YouTube канале "Баланс белого" он объяснил это на примере донорства яйцеклеток.

"Успех – это 98% настойчивости", – говорит Микитенко. Поэтому даже обладая генетической предрасположенностью, не всегда человек может стать умным. Или бывают случаи, когда склонность есть, а использовать ее возможности нет.

По словам генетика, это один из самых распространенных вариантов для донорства. То есть чаще всего донорами яйцеклеток становятся девушки или женщины, которым нужна финансовая поддержка. И у них нет высшего образования как подтверждения их умственных способностей.

Микитенко объясняет, что вписывать в анкету для донорства навыки "умеет играет на скрипке" и "окончила юридический факультет" не нужно. "У девушки могли жизненные обстоятельства сложиться так, что возможности на юридический факультет, балет или скрипа у нее не было. Но склонность осталась. Генетическая склонность к тому, что она может усваивать информацию, что она может быть успешной. Поэтому умные родители не только у умных детей", – уверен генетик.

Также эксперт рассказывает о других вариантах, когда генетика не срабатывает. Вернее срабатывает иначе. К примеру, родители успешны и умны, много работают, но при этом не уделяют ребенку достаточно своего времени. Ребенок обделен вниманием и не развивается в нужном направлении. Или же, наоборот – у родителей, имеющих зависимости (алкогольную или наркотическую) вполне может вырасти умный и успешный ребенок.

По словам генетика, на успешность, зависимость или формирование привычек у человека влияют четыре гормона: окситоцин, дофомин, инторфин и серотонин. Любые же комбинации генетического кода, от которых зависит эффективность выработки этих гормонов, влияют на нашу чувствительность.

"Есть случаи, когда при определенных комбинациях генетического кода можно быть более зависимым от чего-то. Но зависимость можно пустить в игровой автомат, а можно в спорт или успех. На выходе мы получаем одинаковые эмоции, но разными путями", – говорит Микитенко.

Напомним, недавно OBOZ.UA рассказывал об исследовании, по выводам которого стало известно, что разум ребенок наследует от матери. Согласно исследованиям, гены, отвечающие за развитие интеллектуальных способностей, находятся в Х-хромосоме. Поскольку женщины имеют две Х-хромосомы, у них больше шансов передать эти гены своим потомкам по сравнению с мужчинами, имеющими только одну.

Ранее OBOZ.UA о том, как изменяется мозг женщины во время беременности. Эти результаты исследования озадачили ученых.

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