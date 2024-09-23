Как меняется мозг женщины во время беременности: результаты исследования озадачили ученых

Беременность вызывает огромные изменения в организме женщины – гормональные, сердечно-сосудистые, дыхательные, желудочно-кишечные, мочевыделительные и другие. И, как показывает новое исследование, мозг также претерпевает серьезные изменения, некоторые быстротечны, а другие более устойчивы.

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Ученые заявили, что они впервые отразили происходящие изменения, когда мозг женщины реорганизуется в ответ на беременность. Исследование задокументировало распространенное уменьшение объема кортикального серого вещества, морщинистой области, состоящей из внешнего слоя мозга, а также увеличения микроструктурной целостности белого вещества, глубже расположенного в мозге. Оба изменения совпали с повышением уровня гормонов эстрадиола и прогестерона, пишет Reuters.

Серое вещество состоит из тел нервных клеток головного мозга. Белое вещество состоит из пучков аксонов – длинных, тонких волокон – нервных клеток, передающих сигналы на большие расстояния в мозгу.

Исследование, первое в своем роде, базировалось на одном субъекте: когнитивном нейробиологе Калифорнийского университета в Ирвайне и соавторе исследования Элизабет Храстил, впервые родившей здорового мальчика, которому сейчас 4,5 года. Во время исследования Храстил было 38 лет, а сейчас – 43. Результаты исследования сформированы на основе сканирования мозга, проведенного 26 раз, начиная с трех недель до зачатия, в течение девяти месяцев беременности, а также два года спустя после родов.

Ученые сказали, что с момента завершения исследования они наблюдали ту же картину у нескольких других беременных женщин, прошедших сканирование мозга в рамках текущей исследовательской инициативы под названием "Проект материнского мозга". Они стремятся увеличить число до сотен.

"Очень шокирует, что в 2024 году у нас почти нет никакой информации о том, что происходит в мозге во время беременности. Эта исследовательская статья открывает больше вопросов, чем дает ответы, и мы только затрагиваем поверхность этих вопросов", – добавила Храстил.

Сканирование показало уменьшение серого вещества примерно на 4% в примерно 80% исследуемых участков мозга. Небольшой отскок после родов не вернул объем до уровня беременности. Сканирование также показало увеличение примерно на 10% микроструктурной целостности белого вещества, показателя здоровья и качества связей между областями мозга, пик которого достигается в конце второго триместра и начале третьего триместра, а затем возвращается к состоянию до беременности.

"Материнский мозг претерпевает хореографические изменения во время беременности, и мы наконец-то можем наблюдать за процессом в реальном времени. Предварительные исследования делали снимки мозга до и после беременности. Но мы никогда не видели мозг во время вынашивания ребенка", – сказала нейробиолог Калифорнийского университета в Санта-Барбаре Эмили Джейкобс, старший автор исследования.

Исследователи сказали, неясно, является ли потеря серого вещества отрицательным фактором.

"Это изменение может свидетельствовать о тонкой настройке мозговых цепей. Похоже, что это происходит со всеми молодыми людьми, когда они переходят в период полового созревания, и их мозг становится более специализированным. Некоторые изменения, которые мы наблюдали, также могут быть ответом на высокие физиологические требования самой беременности, демонстрируя, насколько адаптивным может быть мозг", – сказала Лаура Притчет, докторант и ведущий автор исследования Университета Пенсильвании.

Ученые надеются в будущем исследовать, как вариации этих изменений могут помочь предсказать такие явления, как послеродовая депрессия, и как преэклампсия, серьезное состояние артериального давления, которое может развиться во время беременности, может повлиять на мозг.

Храстил сказала, что во время исследования она не осознавала данных об изменениях в ее мозге и не чувствовала ничего другого.

"Некоторые люди говорят о "мамином мозге" и тому подобном. И я на самом деле ничего из этого не чувствовала", – добавила она, имея в виду туманность ума, которую испытывают некоторые беременные женщины.

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