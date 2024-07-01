Умерли 2800 лет назад. В Норвегии под каменными кругами обнаружили уникальное захоронение детей

Археологи из Музея истории культуры в Осло обнаружили неизвестное место захоронения в карьере близ Фредрикстада, на юго-востоке Норвегии. Было обнаружено, что эта находка содержит останки преимущественно детей, все они скончались более 2000 лет назад.

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Частично обожженные кости детей, возраст которых колебался с рождения до шести лет на момент смерти, были похоронены прямо под каменными кругами, в изысканно изготовленных керамических горшках, давно разбившихся на фрагменты. Поле погребения уникально в европейском контексте, пишет Arkeo News.

После датировки останков скелетов было обнаружено, что почти все дети были похоронены в бронзовом и железном веках Норвегии, между 800 и 400 годами до нашей эры.

"Датирование показывает, что место захоронения использовалось в течение длительного периода, поэтому все они не могли погибнуть во время одной стихийной беды, вспышки болезни или эпидемии", – говорит Гуро Фоссум.

Каменные круги были найдены в 2023 году при раскопках сельского поля вблизи южного норвежского города Фредрикстад. Все каменные образования были один-два метра в диаметре и имели идеально круглую или овальную форму. Некоторые имели большие камни, расположенные внутри или по краям, сигнализируя об определенном разнообразии или креативности в дизайне.

Гробницы показывают вариации в расположении кремированных останков, некоторые расположены в урнах, другие просто под каменными кругами. Во многих случаях количество найденных костей было минимальным, от 0,1 до 240 граммов на гробницу, что представляло серьезную проблему для археологов и остеологов, участвовавших в исследовании.

Кроме детских гробниц, рядом с этим местом были обнаружены предметы повседневного обихода, такие как костры и кухонные ямы. Это означает, что место, возможно, функционировало как место сбора общины в дополнение к кладбищу, возможно, для похорон.

"В этом месте было что-то особенное. Гробницы расположены очень близко друг к другу. Они, видимо, были на открытом ландшафте, рядом были пути сообщения, поэтому о них знали все. Кроме того, все гробницы были очень красивы и тщательно отделаны. Каждый камень пришел из другого места и был точно размещен в формации.

Место погребения, уникальное в европейском контексте, вызвало интерес не только своей редкостью, но и эмоциональным следствием.

Доцент кафедры археологии в Университете Ставангера Хокон Райерсен подчеркивает, что эта находка глубоко соединяет нас с универсальными человеческими эмоциями, связанными с потерей детей и их оплакиванием, показывая, что люди в прошлом не очень отличались от нас с точки зрения того, как чествовали своих умерших.

"Кажется, социальная структура была более эгалитарной, поскольку между могилами не было большой разницы. Использовались одинаковые типы могил, инвентарь и способы захоронения. Это говорит об обществе, где община была важна" - сказала она.

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