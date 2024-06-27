Ученые вырастили в лаборатории 'мини-мозги' и, возможно, подтвердили ключевую теорию об аутизме

В новом исследовании ученые взяли стволовые клетки из крови 10 детей ясельного возраста с аутизмом и 6 детей без аутизма. Используя химические вещества, стимулирующие рост, исследователи вырастили "мини-мозги" или органоиды мозга из этих стволовых клеток в лаборатории.

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Растя органоиды точно фиксировали ключевые аспекты развития и функционирования человеческого мозга в утробе матери. Поскольку каждый органоид был выращен из собственной ткани малыша, его можно считать мини-версией мозга данного ребенка в течение первого триместра беременности – будто бы ученые вернули часы развития назад, пишет Live Science.

Исследователи отслеживали, как размер и рост этих органоидов изменялись на ранних стадиях эмбрионального развития. Кроме того, они оценили тяжесть современных симптомов аутизма у каждого малыша, включая их способность обращать внимание на других и общаться с ними, их навыки языка и уровень IQ.

Команда также сканировала настоящий мозг малышей, чтобы проверить активность различных клеток, особенно находящихся в областях мозга, связанных с социальными навыками и языком.

Учеными было обнаружено, что органоиды мозга малышей с аутизмом росли почти втрое быстрее, чем у детей без аутизма, становясь увеличенными примерно на 40% между первым и вторым месяцами беременности по сравнению с контрольной группой. Исследователи также отметили общую тенденцию: чем больше был органоид мозга, тем сильнее были социальные симптомы аутизма у соответствующего ребенка.

Предыдущие исследования, включая исследования, проведённые авторами нового исследования, связывали увеличение размера мозга в первые годы жизни с выраженностью социальных симптомов у людей с аутизмом. Однако это последнее исследование устанавливает прямую связь между тяжестью симптомов и размером мозга у отдельных детей, а не освещает тенденции в группе.

"Эти новые выводы интересно дополняют предварительную работу авторов исследования. Новое исследование свидетельствует о "количественной связи" между степенью избыточного роста мозга, который наблюдается в утробе матери, и степенью поздних симптомов аутизма", – прокомментировал доктор Джонатан Грин, профессор детской и подростковой психиатрии Манчестерского университета в Великобритании, не участвовавшего в исследовании.

В отдельном эксперименте, проведенном в том же исследовании, команда также обнаружила, что более высокий темп роста и больший размер органоидов мозга у детей раннего возраста с аутизмом были связаны с повышенной активностью гена под названием Ndel1. Этот ген кодирует белок, помогающий регулировать эмбриональное развитие мозга, поэтому ученые считают, что, вероятно, дисфункция Ndel1 частично влечет за собой чрезмерный рост мозга, наблюдаемый при аутизме.

"Определение того, что NDEL1 не работает должным образом, было ключевым открытием", – сказал соавтор исследования и профессор педиатрии Калифорнийского университета в Сан-Диего Алиссон Муотри.

Социальные симптомы – не единственный компонент аутизма. Например, многие люди с заболеванием также могут испытывать такие симптомы, как повторяющееся поведение, задержка двигательных навыков и тревога, которые не были оценены в новом исследовании. Это может ограничить эффективность обобщения результатов других людей.

Однако, глядя вперед, команда стремится идентифицировать больше генов, которые могут вызвать чрезмерный рост мозга при аутизме. Они надеются, что когда-нибудь это приведет к разработке новых методов лечения расстройства.

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