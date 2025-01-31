Удивительное зрелище: айсберг перевернулся в Аргентине на глазах у туристов. Видео

В Аргентине туристы стали свидетелями невероятного зрелища. Прямо на их глазах перевернулся айсберг.

Видео дня

По словам специалистов, это редкое явление. Отламывание кусков льда от ледника называется "откол айсберга", пишет AccuWeather, публикуя удивительные кадры.

Под аплодисменты и восхищенные восклицания туристов, гигантская льдина перевернулась в холодных водах вблизи Аргентины.

Ученые объясняют, "откол айсберга" происходит, когда от ледника отрываются большие куски льда. Если центр отколовшегося куска достаточно высок, то он может даже перекинуться, что мы и видим на опубликованном видео.

Ранее OBOZ.UA писал, что самый большой в мире айсберг движется к удаленному острову Южной Атлантики, поэтому тысячи пингвинов и тюленей – под угрозой.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber . Не ведитесь на фейки!