Самый большой в мире айсберг движется к удаленному острову Южной Атлантики: тысячи пингвинов и тюленей – под угрозой

Самый большой в мире айсберг A23a – площадью 1967 километров и весом в триллион тонн – быстро приближается к удаленному британскому острову. Этот "мегаберг", как называет его Британская антарктическая служба (BAS), направляется к разрушительному столкновению с островом в Южной Атлантике, приютом для тысяч пингвинов, тюленей и других диких животных.

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Опасный айсберг недавно вырвался из своего положения севернее Южных Оркнейских островов и начал дрейфовать в Южном океане. По координатам Национального ледового центра США, гигантская глыба льда, которую называют "королевой айсбергов" сейчас находится примерно в 290 километрах от Южной Джорджии и Южных Сандвичевых островов, пишет LiveScience.

"Айсберги по своей сути опасны. Я был бы чрезвычайно счастлив, если бы он не задел нас", – сказал морской капитан правительственного судна в Южной Джорджии Саймон Уоллес.

Капитан также предупредил, что айсберг находится в опасной близости от того, чтобы сесть на мель и разбиться в клочья. Вызывает беспокойство, что эти куски могут оставаться годами, сея хаос для моряков и рыбаков, которые перемещаются в этих водах, отмечает DailyMail.

По данным Британской антарктической службы, впервые A23a откололся от шельфового ледника Филхнера в Антарктиде в 1986 году. Однако он оставался привязанным к морскому дну более 30 лет, прежде чем в 2020 году начал медленное путешествие на север.

В феврале прошлого года айсберг попал в ловушку колонны Тейлора – явления, когда крутящаяся вода над подводной горой задерживает объекты на месте, объясняют ученые. Это заставляло A23a вращаться на месте, задерживая его ожидаемый быстрый дрейф на север.

Однако в декабре 2024 года изображения, сделанные спутниками, подтвердили, что "королева айсбергов" вырвалась на свободу.

По словам ученых, движение айсбергов всегда трудно предсказать, поскольку они постоянно меняются, теряя большие куски льда со своих сторон и тая, когда попадают в более теплые воды.

Однако текущие прогнозы экспертов свидетельствуют о том, что A23a подтолкнут океанские течения к участку воды под названием пролив Дрейка, который часто называют местом, "куда айсберги идут умирать", говорят ученые.

Известно, что Южная Джорджия и Сандвичевые острова расположены на восточном краю этого прохода, поэтому им не чужды угрозы приближающихся айсбергов.

"Южная Джорджия расположена в аллее айсбергов, поэтому следует ожидать влияния как на рыболовство, так и на дикую природу. Однако они оба обладают большой способностью к адаптации", – сказал морской эколог, консультирующий правительство Южной Джорджии, Марк Белчер.

Однако никто не может спрогнозировать, будет ли столкновение катастрофическим для местной дикой природы. К примеру, в 2004 году огромный айсберг A38 надвинул на континентальный шельф Южной Джорджии, заблокировав места кормления пингвинов и тюленей, оставив многих их птенцов умирать на своих пляжах, говорят исследователи.

Несмотря на то, что A23a может развалиться в любой день, каждый фрагмент мега айсберга представляет потенциальную опасность для острова. Поэтому капитан Саймон Уоллес и его команда следят за приближением гигантской глыбы. "У нас включены прожекторы всю ночь, чтобы попытаться увидеть лед", – сообщил он.

Ранее OBOZ.UA писал, что самый большой в мире айсберг весом триллион тонн снова начал двигаться.

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