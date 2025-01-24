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Самый большой в мире айсберг движется к удаленному острову Южной Атлантики: тысячи пингвинов и тюленей – под угрозой

Инна Василюк
Наука Обоз
3 минуты
1,7 т.
Самый большой в мире айсберг движется к удаленному острову Южной Атлантики: тысячи пингвинов и тюленей – под угрозой

Самый большой в мире айсберг A23a – площадью 1967 километров и весом в триллион тонн – быстро приближается к удаленному британскому острову. Этот "мегаберг", как называет его Британская антарктическая служба (BAS), направляется к разрушительному столкновению с островом в Южной Атлантике, приютом для тысяч пингвинов, тюленей и других диких животных.

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Опасный айсберг недавно вырвался из своего положения севернее Южных Оркнейских островов и начал дрейфовать в Южном океане. По координатам Национального ледового центра США, гигантская глыба льда, которую называют "королевой айсбергов" сейчас находится примерно в 290 километрах от Южной Джорджии и Южных Сандвичевых островов, пишет LiveScience.

Самый большой в мире айсберг движется к удаленному острову Южной Атлантики: тысячи пингвинов и тюленей – под угрозой

"Айсберги по своей сути опасны. Я был бы чрезвычайно счастлив, если бы он не задел нас", – сказал морской капитан правительственного судна в Южной Джорджии Саймон Уоллес.

Капитан также предупредил, что айсберг находится в опасной близости от того, чтобы сесть на мель и разбиться в клочья. Вызывает беспокойство, что эти куски могут оставаться годами, сея хаос для моряков и рыбаков, которые перемещаются в этих водах, отмечает DailyMail.

По данным Британской антарктической службы, впервые A23a откололся от шельфового ледника Филхнера в Антарктиде в 1986 году. Однако он оставался привязанным к морскому дну более 30 лет, прежде чем в 2020 году начал медленное путешествие на север.

Самый большой в мире айсберг движется к удаленному острову Южной Атлантики: тысячи пингвинов и тюленей – под угрозой

В феврале прошлого года айсберг попал в ловушку колонны Тейлора – явления, когда крутящаяся вода над подводной горой задерживает объекты на месте, объясняют ученые. Это заставляло A23a вращаться на месте, задерживая его ожидаемый быстрый дрейф на север.

Однако в декабре 2024 года изображения, сделанные спутниками, подтвердили, что "королева айсбергов" вырвалась на свободу.

Самый большой в мире айсберг движется к удаленному острову Южной Атлантики: тысячи пингвинов и тюленей – под угрозой

По словам ученых, движение айсбергов всегда трудно предсказать, поскольку они постоянно меняются, теряя большие куски льда со своих сторон и тая, когда попадают в более теплые воды.

Однако текущие прогнозы экспертов свидетельствуют о том, что A23a подтолкнут океанские течения к участку воды под названием пролив Дрейка, который часто называют местом, "куда айсберги идут умирать", говорят ученые.

Известно, что Южная Джорджия и Сандвичевые острова расположены на восточном краю этого прохода, поэтому им не чужды угрозы приближающихся айсбергов.

"Южная Джорджия расположена в аллее айсбергов, поэтому следует ожидать влияния как на рыболовство, так и на дикую природу. Однако они оба обладают большой способностью к адаптации", – сказал морской эколог, консультирующий правительство Южной Джорджии, Марк Белчер.

Самый большой в мире айсберг движется к удаленному острову Южной Атлантики: тысячи пингвинов и тюленей – под угрозой

Однако никто не может спрогнозировать, будет ли столкновение катастрофическим для местной дикой природы. К примеру, в 2004 году огромный айсберг A38 надвинул на континентальный шельф Южной Джорджии, заблокировав места кормления пингвинов и тюленей, оставив многих их птенцов умирать на своих пляжах, говорят исследователи.

Несмотря на то, что A23a может развалиться в любой день, каждый фрагмент мега айсберга представляет потенциальную опасность для острова. Поэтому капитан Саймон Уоллес и его команда следят за приближением гигантской глыбы. "У нас включены прожекторы всю ночь, чтобы попытаться увидеть лед", – сообщил он.

Ранее OBOZ.UA писал, что самый большой в мире айсберг весом триллион тонн снова начал двигаться.

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