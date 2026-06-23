Солнце "исчезнет" на несколько минут: украинцы станут свидетелями редкого космического явления

Уже 12 августа 2026 года, жители многих стран мира смогут наблюдать одно из самых ярких астрономических явлений последних десятилетий – полное солнечное затмение. Для украинцев оно также будет заметно.

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Однако полная фаза пройдет уже за пределами страны. Более подробную информацию о затмении расскажет OBOZ.UA.

Последнее солнечное затмение в мире

В последний раз полное солнечное затмение можно было увидеть в Европе в 1999 году. На этот раз лунная тень начнёт свой путь в Арктике, пройдёт через Гренландию и Исландию, после чего пересечёт территорию Испании, где наблюдатели смогут увидеть полное закрытие солнечного диска.

Максимальная продолжительность полной фазы затмения у побережья Исландии составит более двух минут. В Испании уникальность явления будет заключаться в том, что оно совпадёт с закатом Солнца. Из-за особенностей атмосферы небо может окраситься в золотистые и красноватые оттенки, создавая необычный визуальный эффект.

Затмение в Украине

В Украине полного затмения не будет. Ведь Луна закроет от 25% до 40% солнечного диска в зависимости от региона. Наилучшие условия для наблюдения прогнозируются в западных областях, в частности во Львовской и Закарпатской областях. В центральной части страны, включая Киев, степень покрытия будет несколько меньше.

Как наблюдать за явлением?

Итак, для наблюдения за затмением необходимо использовать только специальные защитные очки, соответствующие стандарту ISO 12312-2. Использование обычных солнцезащитных очков не обеспечивает надлежащей защиты глаз от солнечного излучения.

Онлайн-просмотр

Те, кто захочет увидеть полную фазу затмения онлайн, смогут следить за прямыми трансляциями, которые традиционно будут проводить международные космические и научные организации. В частности:

Европейское космическое агентство ESA организует эфир непосредственно из Испанской обсерватории. Трансляция состоится на платформе ESA Web TV.

Агентство NASA транслирует крупные затмения на своём официальном сайте NASA Science.

Астрономический портал Time and Date проводит трансляцию с интерактивными картами и анимацией на платформе LIVE: Total Solar Eclipse.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что зимой Луна прошла между Землей и Солнцем, вызвав первое в 2026 году кольцевое солнечное затмение. В этот момент орбитальный аппарат Proba-2 четыре раза наблюдал явление и успел зафиксировать идеальное "огненное кольцо".

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