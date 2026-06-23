Солнце "исчезнет" на несколько минут: украинцы станут свидетелями редкого космического явления
Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google
Уже 12 августа 2026 года, жители многих стран мира смогут наблюдать одно из самых ярких астрономических явлений последних десятилетий – полное солнечное затмение. Для украинцев оно также будет заметно.
Однако полная фаза пройдет уже за пределами страны. Более подробную информацию о затмении расскажет OBOZ.UA.
Последнее солнечное затмение в мире
В последний раз полное солнечное затмение можно было увидеть в Европе в 1999 году. На этот раз лунная тень начнёт свой путь в Арктике, пройдёт через Гренландию и Исландию, после чего пересечёт территорию Испании, где наблюдатели смогут увидеть полное закрытие солнечного диска.
Максимальная продолжительность полной фазы затмения у побережья Исландии составит более двух минут. В Испании уникальность явления будет заключаться в том, что оно совпадёт с закатом Солнца. Из-за особенностей атмосферы небо может окраситься в золотистые и красноватые оттенки, создавая необычный визуальный эффект.
Затмение в Украине
В Украине полного затмения не будет. Ведь Луна закроет от 25% до 40% солнечного диска в зависимости от региона. Наилучшие условия для наблюдения прогнозируются в западных областях, в частности во Львовской и Закарпатской областях. В центральной части страны, включая Киев, степень покрытия будет несколько меньше.
Как наблюдать за явлением?
Итак, для наблюдения за затмением необходимо использовать только специальные защитные очки, соответствующие стандарту ISO 12312-2. Использование обычных солнцезащитных очков не обеспечивает надлежащей защиты глаз от солнечного излучения.
Онлайн-просмотр
Те, кто захочет увидеть полную фазу затмения онлайн, смогут следить за прямыми трансляциями, которые традиционно будут проводить международные космические и научные организации. В частности:
- Европейское космическое агентство ESA организует эфир непосредственно из Испанской обсерватории. Трансляция состоится на платформе ESA Web TV.
- Агентство NASA транслирует крупные затмения на своём официальном сайте NASA Science.
- Астрономический портал Time and Date проводит трансляцию с интерактивными картами и анимацией на платформе LIVE: Total Solar Eclipse.
Ранее OBOZ.UA сообщал, что зимой Луна прошла между Землей и Солнцем, вызвав первое в 2026 году кольцевое солнечное затмение. В этот момент орбитальный аппарат Proba-2 четыре раза наблюдал явление и успел зафиксировать идеальное "огненное кольцо".
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!