Ученый заявил, что время на самом деле трехмерное: детали теории

Время может быть гораздо сложнее, чем мы привыкли считать. Доктор Гюнтер Клетечка из Университета Аляски представил теорию, согласно которой время не является линейным явлением, а имеет три отдельных измерения.

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В своей работе он утверждает, что именно время, а не пространство, является фундаментом Вселенной. Пространственные координаты, в таком случае, — лишь производная от более глубокой временной структуры. Эта идея кардинально отличается от нашего повседневного опыта, но имеет научную аргументацию, пишет IFLScience.

Теория Клетечки не нова по замыслу — в истории физики уже появлялись гипотезы с дополнительными временными измерениями, однако большинство из них были чисто математическими. Новизна его подхода заключается в связи с экспериментально проверяемыми явлениями. В частности, он показал, что массы некоторых элементарных частиц, рассчитанные с помощью его модели, точно соответствуют экспериментальным данным. Речь идет, в частности, об электроне и топ-кварке. Эти совпадения позволяют считать, что его теория может иметь практическую основу.

Согласно модели, три временные оси формируют базовую структуру, на которой "нарисовано" пространство. Одно из измерений соответствует привычному линейному течению времени, тогда как два других могут открывать доступ к альтернативным версиям одного и того же события. Это напоминает концепции мультивселенных, популярные в научной фантастике, но в этом случае они имеют физическое обоснование.

Клетечка утверждает, что другие временные измерения становятся заметными только при крайних условиях — на квантовом уровне или в масштабах космоса. Именно поэтому мы не ощущаем их в повседневной жизни. Однако их влияние может проявляться, например, в виде различий между скоростью света и гравитационных волн. Такие отклонения, по словам исследователя, могут быть зафиксированы в течение ближайших лет в рамках современных и будущих экспериментов.

Еще одним преимуществом новой модели является сохранение причинно-следственных связей. Хотя три временных измерения могут создавать сложную динамику событий, в теории Клетечки причина все равно предшествует следствию. Это решает одну из основных проблем других подобных гипотез, которые часто создавали парадоксы.

Если предложенную концепцию удастся подтвердить, она может приблизить человечество к объединению квантовой механики и гравитации — цели, над которой физики работают десятилетиями.

OBOZ.UA писал о том, как время на Земле менялось, когда наша планета уменьшала количество вращений.

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