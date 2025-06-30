Год на Земле длился 420 дней? Интересная правда о прошлом нашей планеты и почему дней стало меньше

Все знают, что в обычном году на Земле 365 дней, а в високосном, который случается каждые четыре года, 366. Однако так было не всегда – на протяжении своей истории наша планета переживала много изменений в продолжительности дня и, соответственно, и года. Чаще всего в сети можно встретить утверждение, что когда-то на Земле год длился 420 дней – и оно частично правдиво.

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Это не значит, что орбита Земли была длиннее, просто дни были короче, поэтому больше дней могло "уместиться" в то время, когда наша планета делала полный оборот вокруг Солнца. Об этом говорится в статье IFLScience.

Вращение Земли постепенно замедляется, хотя и с короткими периодами, когда оно ускоряется вопреки тенденции. Это означает, что дни становятся длиннее, и раньше их в течение года было больше.

Например, в конце эры динозавров в году было 372 дня. А когда Земля только формировалась, она, вероятно, вращалась достаточно быстро, чтобы в году было по меньшей мере 500 дней, а возможно, и гораздо больше. При этом не было резких скачков, когда в одном году было 450 дней, а в другом – 400.

При чем здесь Луна

Земля, в отличие от других планет нашей Солнечной системы, значительно замедлила свое вращение. Это, как считают ученые, в основном связано с Луной. Хотя она – не самый большой спутник в Солнечной системе, однако является чрезвычайно большой относительно своей планеты. Это означает, что Луна оказывает значительное географическое влияние на Землю, замедляя ее движение.

В системе Земля–Луна существует постоянный момент импульса. Луна постепенно удаляется от Земли, и хотя она при этом движется медленнее, ее орбита становится больше – а это означает, что в целом ее "вращательная энергия" увеличивается.

Эта дополнительная энергия не появляется из ничего. Единственный возможный источник – это вращение самой Земли, которое должно замедлиться.

Сколько дней "потерял" год на Земле

Поскольку Луна находится рядом с Землей почти с момента образования нашей планеты и все это время замедляет ее движение, с тех пор было много дней разной продолжительности. Однако определить, сколько дней было в конкретном периоде истории Земли, не так просто. По крайней мере половину времени существования Земли мы можем лишь догадываться об этом.

Так, одни исследователи подсчитали, что 1,4 миллиарда лет назад день длился около 18 часов, что означает 490-дневный год. Однако их методы предполагают, что процессы, которые удлиняли день, были относительно постоянными.

Недавняя же работа других ученых ставит это под сомнение. В ней утверждается, что за период от 2 до 1 миллиарда лет назад вращение Земли почти не изменилось – авторы объясняют это влиянием Солнца, которое ускоряет вращение Земли через атмосферу, противодействуя Луне, которая нас замедляет. Если эта работа правильная, то в течение этого огромного отрезка времени на Земле был год продолжительностью около 460 дней.

Другим подсчетам неожиданно помогли кораллы – подобно деревьям, рост многих кораллов совпадает с временами года. Это оставляет следы сезонного роста разного цвета, подобно древесным кольцам, что позволяет нам определять их возраст. В 1963 году профессор Джон Уэллс из Корнельского университета опубликовал статью об окаменелых кораллах из Среднего девона 380 миллионов лет назад, в которой сообщалось про 400-дневный год, с погрешностью плюс-минус неделя.

Другие исследователи продолжили работу Уэллса и обнаружили, что в течение периода 444-419 миллионов лет назад этот показатель составлял от 400 до 420 дней. Верхняя граница этой оценки затем часто цитировалась в Интернете.

Однако не все с этим соглашаются. В 2000 году доктор Джордж Уильямс из Университета Аделаиды опубликовал статью, в которой, применив тот же метод к гораздо более старому образцу кораллов, получил цифру в 400 дней 620 миллионов лет назад.

Как он отмечает, это противоречит работе Уэллса, а тем более цифре 420 дней, полученной примерно 200 миллионов лет спустя. Уильямс также использовал несколько различных методов, чтобы получить оценки 466 и 514 дней 2450 миллионов лет назад. Учитывая такие разные оценки, не все ученые соглашаются с выводами Уильямса.

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