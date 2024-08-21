Ученые реконструировали лицо древнеегипетской 'кричащей мумии': женщина умерла в агонии 3500 лет назад

Ученые реконструировали лицо одной из самых известных и загадочных мумий Египта – "кричащей женщины". Недавнее исследование показало, что египтянка умерла, крича в агонии, 3500 лет назад – до того, как ее тело было забальзамировано с широко открытым ртом.

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Загадочная древнеегипетская мумия была найдена в 1935 году в египетском Дейре Эльбахаре, в семейной гробнице королевского архитектора Сенмута. Благодаря современному оборудованию ученым удалось увидеть настоящее лицо загадочной женщины, пишет DailyMail.

Автор реконструкции, бразильский графический эксперт Сисеро Мораес сказал, что за устрашающей мумией с открытым ртом на самом деле скрывалось "приятное лицо". Реконструкцию удалось создать путем сочетания нескольких подходов.

"Я использовал технику, сочетающую элементы традиционных школ реконструкции лица с новыми подходами, основанными на данных КТ живых людей. Эти проекции позволяют нам выявить пространственные границы таких структур, как ухо, глаза, нос, рот и т.д. Кроме того, некоторые структуры также прослеживаются в профиль, такие как нос и бок лица", – рассказал Сисеро Мораес.

Ученый также отметил, что данные дополняются техникой анатомической деформации, когда голова виртуального цифрового донора подстраивается под аппроксимированный череп.

"Как правило, существует совместимость между всеми данными, с небольшими отличиями, поэтому конечное лицо является интерполяцией всей информации", – добавил эксперт.

Господин Мораес создал разные версии лица. Одну – с закрытыми глазами и в градациях серого, чтобы избежать суждений о тоне кожи или цвете глаз. Вторую – более субъективную, показывая женщину такой, какой она могла бы выглядеть в жизни – цветной и в парике, в котором ее похоронили. А третью – с открытым ртом, чтобы показать, как она могла выглядеть, когда ее впервые похоронили.

Сисеро Мораес предполагает, что его выбор оттенка кожи может вызвать дискуссии.

"Вопрос о цвете кожи древнего египтянина является источником многих споров, где дискуссия смещается от научной к культурной и политической. Чтобы избежать этих проблем, я искал подход, основанный на публикациях по этой теме и данных, собранных во время исследований местных групп и древнего египетского искусства", – пояснил реконструктор.

OBOZ.UA ранее писал, что ученые раскрыли новые подробности жизни и смерти самой загадочной египетской мумии "кричащей женщины".

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