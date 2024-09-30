Ученые воспроизвели лицо 3500-летнего египетского фараона, основавшего Долину Царей: ему поклонялись как богу. Фото

С помощью 3D-дизайна ученые смогли воспроизвести лицо Аменхотепа I – правителя Египта, основавшего Долину Царей. Он умер 3500 лет назад в возрасте около 35 лет, прежде чем был сохранен путем мумификации.

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После его смерти ему поклонялись как богу, прежде всего, потому что во время своего правления он ввел Египет в новую эру мира и процветания. 3D-изображение фараона сделал бразильский дизайнер и ученый Сисеро Морарес. Процесс их создания проходил путем смешения лиц, сделанных разными методами, пишет MailOnline.

Один из методов предполагал распределение маркеров толщины мягких тканей по черепу фараона, руководствуясь данными компьютерной томографии (КТ) от живых доноров. Другой была методика под названием анатомическая деформация, при которой цифровое воспроизведение головы донора корректировалось до тех пор, пока череп не совпадал с черепом фараона. Этот метод стал возможным благодаря компьютерной томографии черепа Аменхотепа, сделанной в 2021 году.

Эта работа, проведенная палеорентгенологом Сахаром Н. Салимом из Каирского университета и египтологом Захи Хавассом, практически развернула мумифицированные останки Аменхотепа с помощью компьютерной томографии и показала детали его внешнего вида, структуру скелета и некоторые сохранившиеся внутренние органы, включая сердце и мозг.

Археолог Майкл Хабихт из Университета Флиндерса в Австралии рассказал, что рост Аменхотепа был примерно 165 см, у него были вьющиеся волосы, а его зубы были в хорошем состоянии.

"Путем скрещивания данных всех проекций мы создали окончательный бюст и дополнили структуру историческим костюмом", – объяснил Сисеро Морарес.

Однако, открыв лицо фараона, дизайнер увидел, что оно не совпадает с тем, как бога изображали на всех статуях.

"Многие мумии, такие как Аменхотеп I, демонстрируют чрезмерный прикус, и это, как правило, не отражено на статуях соответствующим образом. В общем, статуи Аменхотепа I совместимы в области носа, но более изящны в области глабели и более выступающие в области подбородка", – прокомментировал он.

Эта цифровая реконструкция предлагает первый в своем роде взгляд на лицо знаменитого короля. Это стало возможным благодаря египтологам, проложившим путь к этой работе.

"Эта работа была проделана не только нами, а всеми теми, кто серьезно изучал и изучает древний Египет, всегда делясь информацией", – сказал Сисеро Морарес.

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