Кричащая женщина. Ученые раскрыли новые подробности жизни и смерти самой загадочной египетской мумии

Мумия "кричащей женщины", чье выражение лица сравнивают с устрашающей маской из культового фильма "Крик", является одной из самых известных и загадочных мумий Египта. Останки египтянки были найдены в гробнице близ Луксора еще в 1935 году, но ученые провели новую экспертизу, чтобы все же выяснить, почему женщину нашли с открытым ртом.

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Эксперты использовала компьютерную томографию, чтобы выявить подробности о морфологии, состоянии здоровья и сохранении мумии, а также инфракрасный свет и другие передовые методы, чтобы "виртуально раскрыть" мумию. Новое исследованиепредполагает, что древняя египтянка могла умереть насильственной смертью, пишет CNN.

По новым данным, женщина, умершая примерно 3500 лет назад, была очень хорошо забальзамированной ладаном и можжевеловой смолой. "Ее бальзамировали дорогим импортным материалом", – отметил автор исследования, профессор радиологии в больнице Каср Аль-Айни при Каирском университете Сахар Салим.

Исследователи не обнаружили разрезы на теле, то есть мозг, диафрагма, сердце, легкие, печень, селезенка, почки и кишечник все еще присутствуют. И это очень удивительно. Ведь классический метод мумификации того периода включал удаление всех органов, кроме сердца.

Также установили, что женщина умерла в возрасте 48 лет и имела рост 1,54 метра. Что касается заболеваний, то египтянка страдала от легкого артрита позвоночника, ведь сканирование обнаружило костные шпоры на некоторых позвонках. На челюсти отсутствовало несколько зубов, которые, вероятно, потеряли перед смертью.

Однако исследование не смогло установить точную причину смерти, а также то, что повлекло за собой ужасное выражение на лице женщины. Но учёные высказали интересную гипотезу.

Профессор Сахар Салим сказал, что хорошо сохранившаяся природа мумии, редкость и стоимость материала для бальзамирования, а также другие похоронные методы, такие как использование парика из финиковой пальмы и колец, возложенных на тело, исключают неосторожность процесса мумификации. Исследователи задают себе вопрос: почему бальзамовщики пренебрегали закрыть ее рот? Ведь обычно они обертывали тканевыми повязками челюстную кость и череп, чтобы рот умершего не открылся.

Согласно исследованию, "кричащее выражение лица" мумии можно было бы расценить как трупный спазм – редкую форму мышечной застывости, связанную с насильственной смертью. Это означает, что женщина кричала от агонии или боли и в это время умерла.

Авторы исследования предположили, что она была мумифицирована в течение 18-36 часов после смерти, прежде чем ее тело расслабилось или разложилось. Так что положение открытого рта во время смерти сохранилось.

Однако, по словам исследователей, существует несколько других факторов, включая процесс разложения, скорость высыхания, а также силу сжатия оберток, которые могли влиять на выражение лица мумии.

"Процедуры захоронения или посмертные изменения могли способствовать изменению на кричащем лице мумий. Настоящая история или обстоятельства смерти этой женщины неизвестны, поэтому причину ее кричащего вида на лице невозможно точно установить", – подытожил Сахар Салим.

"Кричащая женщина" была похоронена под гробницей архитектора храма египетской царицы Хатшепсут (1479–1458 гг. до н. э.) Сенмута, занимавшего важные должности. Согласно исследованию, считается, что женщина с открытым ртом была родственником Сенмута.

Останки египетской женщины были найдены во время экспедиции под руководством Метрополитен музея в Нью-Йорке, и ее гроб выставлен там сегодня. А мумифицированное тело "кричащей женщины" хранится в Каирском Египетском музее.

Ранее OBOZ.UA писал, что ученые реконструировали лицо таинственной мумии, которая жила в Египте 1500 лет назад и была известна как "Позолоченная леди" благодаря своему золотому головному убору.

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