Ученые услышали в космосе загадочный 'птичий щебет': что это такое

"Птичий щебет" неожиданно услышали ученые вне Земли. Согласно исследованию, на самом деле это не пение космических пернатых, а странный внеземной феномен.

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Ученые объясняют, что вспышки электромагнитных волн звучат как птичий щебет, когда они превращаются в аудиосигналы. Однако эти "хоровые волны" были зафиксированы на расстоянии более 100 000 километров от Земли в регионе, где эксперты не ожидают их найти, пишет Newsweek.

Исследование, проведенное китайским университетом Beihang, бросает вызов существующим теориям о том, как эти волны образуются, и может улучшить понимание космической погоды, говорят эксперты.

Что это за "птичье пение"

Ученые объясняют, что хоровые волны – тип электромагнитного излучения, которое распространяется вдоль силовых линий магнитного поля Земли. Когда они преобразуются в звук, их возрастающие частоты имитируют высокие птичьи ноты.

По словам исследователей, ранее такие волны наблюдались только на расстояниях ближе к Земле – около 51 000 км. Однако новое обнаружение на гораздо большем расстоянии расширяет известный диапазон этих волн и задает вопрос об их формировании, говорят эксперты.

Предыдущие исследования

Начиная с 1960-х годов ученые обнаруживали эти волны с помощью различных приборов, в том числе антарктических исследовательских станций и зондов Ван Аллена NASA.

Также подобное открытие было сделано с помощью многомасштабных спутников NASA Magnetospheric, которые были запущены в 2015 году для изучения магнитного взаимодействия между Землей и Солнцем.

Ученые отмечают, что волны были обнаружены в области, которая называется нейтральным слоем среднего хвоста Земли, расположенного на стороне Земли, отвлеченной от Солнца. В этом регионе магнитное поле нашей планеты сильно уродуется, не хватает "магнитного диполярного эффекта".

По словам специалистов, хоровые волны, которые продолжаются доли секунды, играют определенную роль в формировании радиационных поясов Земли. Эти пояса защищают планету от солнечных бурь, но также могут производить высокоэнергетические "электроны-убийцы", угрожающие спутникам, астронавтам и системам связи.

Последнее исследование

Новое исследование показало, что даже в этом отдаленном регионе волны взаимодействуют с электронами, создавая спирали и электронные дыры, подобные процессам, которые наблюдаются вблизи Земли.

"Это одна из самых сильных и значительных волн в космосе", – подчеркнул автор исследования Ченмин Лю из университета Бейхан.

"Это удивительный результат в удивительном регионе. Он побуждает к дальнейшему исследованию хоровых волн в местах, где магнитное поле Земли существенно отклоняется от диполя", – сказал руководитель отдела космической погоды Британской антарктической службы, профессор Ричард Хорн.

Ученые надеются, что полученные данные способны улучшить прогнозы космических явлений погоды, которые могут нарушить технологии и коммуникации на Земле. Предстоящие миссии могут также проверить, возникают ли подобные волны вблизи других планет. Ведь раньше они были обнаружены вокруг Юпитера и Сатурна.

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