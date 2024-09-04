NASA обнаружило электрическое поле Земли после 60 лет поисков: почему это важно для планеты

Ученые наконец-то обнаружили невидимую силу, вращающуюся вокруг Земли. Она найдена через 60 лет после того, как была выдвинута первая гипотеза по поводу ее образования.

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Поле, которое получило название "полярный ветер", объясняет, как атмосфера нашей планеты легко и быстро выходит из северного и южного полюсов и, возможно, сыграло определенную роль в формировании тонкой верхней атмосферы нашей планеты. Эксперты говорят, что это открытие столь же важно для Земля как гравитация и магнитное поле, пишет Space.com.

"Это поле настолько фундаментально для понимания того, как работает наша планета – оно было здесь с самого начала вместе с гравитацией и магнетизмом. Несмотря на то, что оно слабое, но невероятно важное – оно противодействует гравитации и практически поднимает небо", – сказал главный исследователь выносливости в Центре космических полетов имени Годдарда NASA в Мэриленде Глин Коллинсон.

Впервые гипотеза о существовании неизвестной силы была выдвинута более 60 лет тому назад. Несколько космических аппаратов, пролетавших над полюсами Земли в конце 1960-х годов, обнаружили поток частиц из атмосферы, вылетающих в космос со сверхзвуковой скоростью. Ученые знали, что солнечный свет вызывает утечку частиц из атмосферы в космос, "подобно пару, испаряющемуся из кастрюли с водой". Но частицы, обнаруженные этими космическими кораблями, не имели никаких признаков того, что они нагрелись.

В 2016 году Глин Коллинсон и его коллеги приступили к разработке датчиков для запуска международной ракеты-зонда Endurance. А в мае 2022 года одна из суборбитальных ракет, оснащенная восемью специализированными инструментами, была запущена с ракетного полигона Шпицберген в Норвегии, всего в нескольких сотнях миль от Северного полюса. Это расположение дало ракетам идеальную точку для изучения уникального атмосферного явления.

По собранным данным ученые выяснили, поле начинается примерно в 250 километрах над поверхностью, где атомы в атмосфере делятся на отрицательно заряженные электроны и положительно заряженные ионы, более чем в 1800 раз тяжелее электронов. Согласно заявлению NASA, учитывая их противоположные электрические заряды, образуется электрическое поле, которое "связывает их вместе", противодействуя непрерывному притяжению гравитации и позволяя некоторым частицам покинуть космос в этом процессе.

Исследователи обнаружили, что ионы водорода, которых в большом количестве содержит полярный ветер, испытывают внешний толчок от поля, который в 10,6 раза сильнее силы притяжения/

Было обнаружено, что ионы кислорода, которые тяжелее своих водородных аналогов, также получают ускорение скорости от полярного ветра. "Это как этот конвейер, поднимающий атмосферу в космос", – подчеркнул Коллинсон.

Поскольку полярный ветер стимулируется динамикой внутри Земли, ученые ожидают, что он будет присутствовать на других планетах, включая Венеру и Марс.

"Это поле является фундаментальной частью того, как работает Земля. И теперь, когда мы наконец-то измерили его, мы можем начать задавать некоторые из этих больших и обескураживающих вопросов", – подытожил исследование Глин Коллинсон.

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