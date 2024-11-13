Ученые реконструировали лицо 'Золотого мальчика' – таинственной мумии-подростка, похороненного с 49 амулетами в Египте 2000 лет назад. Фото

Ученые реконструировали лицо таинственной мумии-подростка, который был похоронен с 49 амулетами в Египте более 2000 лет назад. Благодаря современным технологиям, теперь можно увидеть настоящее лицо "Золотого мальчика"

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Используя данные исследования 2023 года, "практически развернувшего" мумию с помощью КТ, эксперты смогли восстановить череп юноши. Ведущий автор нового исследования Сисеро Мораис использовал комбинацию методов, чтобы воспроизвести живое лицо мумии, пишет DailyMail.

"С имеющимся черепом можно было спроектировать такие структуры, как нос и границы мягких тканей вдоль лица. Кроме того, я использовал технику анатомической деформации. Это предполагает подгонку головы виртуального донора к черепу мумии, пока лицо донора не станет совместимым с тем, которое "Золотой мальчик" мог иметь при жизни. Путем скрещивания всех этих данных, можно было создать окончательный бюст", – рассказал бразильский 3D-дизайнер, что специализируется на компьютерной реконструкции лиц Сисер Мораис.

Автор реконструкции добавил, что конечным результатом его работы стал молодой человек приятного вида, в глазах которого оставалась невинность.

Мораис создал две версии живого лица. Одна – с закрытыми глазами и в градациях серого, чтобы избежать суждений о тоне кожи или цвете глаз. Другая – цветная, с открытыми глазами, что придает подростку средиземноморский вид.

Согласно исследованию 2023 года, "Золотому мальчику" было примерно 14-15 лет, когда он умер. Однако не было найдено никаких доказательств травмы или болезни, поэтому причину смерти установить не удалось. Также неизвестно кем был этот юноша.

Однако удалось выяснить, что "Золотой мальчик" был похоронен на кладбище периода Птолемеев, который длился с 305 до н.э. до 30 г. до н.э. В это время фараоны были македонско-греческого происхождения.

Больше всего исследователей заинтересовали амулеты, которыми был обложен подросток. По словам экспертов, драгоценности были оберегами для загробного мира. Тот камень, который был у парня во рту должен был гарантировать, что он сможет говорить в загробной жизни, другие должны обеспечить его воскресение или призвать к защите богини Исиды, говорят ученые.

Интересно, что 30 амулетов были изготовлены из золота, а остальные – из кварца, полудрагоценных камней или обожженной глины.

По словам исследователей, парня похоронили в двух деревянных гробах – внешний с греческими буквами и внутренний, украшенный разнообразными рисунками и лицом.

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