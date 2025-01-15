Ученые реконструировали лицо предка человека, переписывающего историю нашей эволюции. Фото

Ученые реконструировали лицо давно утраченного предка человека, возможно, сыгравшего решающую роль в нашей эволюции. Эксперты использовали харбинский череп, также известный как "человек-дракон", который является уцелевшим человеческим черепом 150 000 лет, найденным в Китае в 1933 году.

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Палеохудожник Джон Герче использовал окаменелости и генетические данные вымерших видов, чтобы воспроизвести пластиковые копии останков. Специалист изобразил черты лица древнего гоминида, используя соотношение размеров глаз и глазниц, которое есть у африканских обезьян и современных людей, пишет DailyMail.

Джон Герче также измерил аспекты структуры костей черепа, чтобы определить форму и размер носа. Далее палеохудожник наложил мышцы на лицо, чтобы показать первый настоящий взгляд на "неизвестного человека".

По словам ученых, этот вид человеческих предков назван "денисовцами" в честь пещеры, в которой были найдены некоторые из их останков. Они жили 200 000-25 000 лет назад.

Исследования этих окаменелостей и ДНК показывают, что "денисовцы жили" на Тибетском плато, но путешествовали, потому что их следы были найдены в Юго-Восточной Азии, Сибири и Океании.

Ученые впервые секвенировали их генетический код в 2010 году, используя кость пальца 60 000 лет, найденную в Денисовой пещере в Сибири. Интересно, что эта ДНК есть у современных людей по всему миру, в частности, в популяциях Папуа-Новой Гвинеи.

Эксперты отмечают, что это веские доказательства того, что денисовцы скрещивались с Homo sapiens до того, как они исчезли. Наряду с неандертальцами, эти древние люди являются нашими ближайшими вымершими родственниками, говорят ученые.

Исследователи считают, что скрещивание помогло Homo sapiens адаптироваться к новым средам, когда они расширили свой ареал по всему миру, и таким образом сыграли важную роль в нашей эволюционной истории.

Ученые отмечают, что несмотря на волну исследований за последние два десятилетия, многое остается неизвестным об этих ранних людях, поскольку их ископаемые останки невероятно мизерны по сравнению с неандертальскими.

Но благодаря черепу, который более 80 лет был спрятан в северо-восточном Китае, теперь можем увидеть, как на самом деле выглядели наши предки-денисовцы. Несмотря на то, что по размеру он похож на череп современного человека, у него более широкий рот и более выступающий лоб, описывают специалисты.

OBOZ.UA ранее писал, что Кении нашли следы встречи разных предков человека 1,5 миллиона лет назад.

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