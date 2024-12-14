Ученые назвали основную причину, почему собаки облизывают людей

Поцелуй между людьми – это признак дружелюбия, теплых чувств. Но что происходит в мозгу собаки, когда она облизывает лицо или руки человека? На сегодняшний день однозначного ответа эксперты по когнитивным функциям не имеют, но выдвигают несколько теорий.

Видео дня

По словам Эллен Ферлонг, адъюнкт-профессор психологии и неврологии в Университете Трансильвании в Кентукки ( США ), собаки очень социальные и хорошо настроены на людей. Так что, если свести это поведение к одному слову, то это – общение, пишет Popular Science.

"Чтобы распознать намерение и значение действий собаки, стоит всегда смотреть на весь контекст. Ведь из-за облизывания собака может показывать разный спектр эмоций", – говорит Ферлонг. Например, если знакомая собака приближается к вам без агрессии, торопясь облизать руки или лицо – это вариант приветствия или проявление радости. Так же собаки могут показывать свою принадлежность к хозяину.

"Если собака не приветствует всех одинаковыми облизываниями, то это действие, вероятно, имеет социальное значение – собака таким образом показывает, кто главнее, важнее для нее", – объясняет Захари Сильвер, профессор психологии в Западном колледже, где он возглавляет Лабораторию собачьего интеллекта.

Однако другие варианты облизываний могут быть не столь доброжелательными.

"Иногда облизывание может свидетельствовать о том, что животное стремится к близости и ласке, а может и наоборот – о том, что оно хочет удалиться и отстраниться", – отмечает Фурлонг. По ее словам, облизывание, как потребность отстраниться – это хорошо известное поведение среди исследователей и тренеров собак, сигнализирующее о том, что животное пытается перенаправить кого-то или избежать нежелательного внимания.

"Люди многое не замечают в поведении своих собак. Я думаю, что мы очень хорошо понимаем сигналы, когда собака счастлива, и, как правило, не замечаем сигналы, что собака находится в стрессовом состоянии или пытается отстраниться от общения с нами", – объясняет она.

Напомним, OBOZ.UA писал о мнении кинолога, относительно пород собак, которых "почти невозможно" дрессировать и очень плохо относятся к детям.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что кинолог назвал две породы собак с худшим поведением.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!