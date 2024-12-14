Ученые назвали основную причину, почему собаки облизывают людей
Поцелуй между людьми – это признак дружелюбия, теплых чувств. Но что происходит в мозгу собаки, когда она облизывает лицо или руки человека? На сегодняшний день однозначного ответа эксперты по когнитивным функциям не имеют, но выдвигают несколько теорий.
По словам Эллен Ферлонг, адъюнкт-профессор психологии и неврологии в Университете Трансильвании в Кентукки ( США ), собаки очень социальные и хорошо настроены на людей. Так что, если свести это поведение к одному слову, то это – общение, пишет Popular Science.
"Чтобы распознать намерение и значение действий собаки, стоит всегда смотреть на весь контекст. Ведь из-за облизывания собака может показывать разный спектр эмоций", – говорит Ферлонг. Например, если знакомая собака приближается к вам без агрессии, торопясь облизать руки или лицо – это вариант приветствия или проявление радости. Так же собаки могут показывать свою принадлежность к хозяину.
"Если собака не приветствует всех одинаковыми облизываниями, то это действие, вероятно, имеет социальное значение – собака таким образом показывает, кто главнее, важнее для нее", – объясняет Захари Сильвер, профессор психологии в Западном колледже, где он возглавляет Лабораторию собачьего интеллекта.
Однако другие варианты облизываний могут быть не столь доброжелательными.
"Иногда облизывание может свидетельствовать о том, что животное стремится к близости и ласке, а может и наоборот – о том, что оно хочет удалиться и отстраниться", – отмечает Фурлонг. По ее словам, облизывание, как потребность отстраниться – это хорошо известное поведение среди исследователей и тренеров собак, сигнализирующее о том, что животное пытается перенаправить кого-то или избежать нежелательного внимания.
"Люди многое не замечают в поведении своих собак. Я думаю, что мы очень хорошо понимаем сигналы, когда собака счастлива, и, как правило, не замечаем сигналы, что собака находится в стрессовом состоянии или пытается отстраниться от общения с нами", – объясняет она.
Напомним, OBOZ.UA писал о мнении кинолога, относительно пород собак, которых "почти невозможно" дрессировать и очень плохо относятся к детям.
Ранее OBOZ.UA рассказывал, что кинолог назвал две породы собак с худшим поведением.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!