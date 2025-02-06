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Ученые раскрыли, кто действительно написал Библию

Анна Боклажук
Наука Обоз
3 минуты
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Ученые раскрыли, кто действительно написал Библию

Миллионы христиан воспринимают Библию как историю Бога о сотворении мира, искуплении и последнем Божьем суде над живыми и мертвыми. Она включает истории об Адаме и Еве, Ноевом ковчеге, Давиде и Голиафе, Распятии и Воскресении.

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Но кто на самом деле написал этот шедевр, насчитывающий более 700 000 слов? В общем, исследователи сходятся во мнении, что он написан несколькими людьми. По словам профессора Элизабет Польцер, библеиста из Университета Вилланова в Пенсильвании, Библию, вероятно, писали более 40 человек, пишет MailOnline. Однако идентифицировать этих людей достаточно сложно.

"Каждую книгу Библии следует рассматривать отдельно, чтобы определить, кто ее автор", – объясняет профессор.

Ученые раскрыли, кто действительно написал Библию

Конечно, Библия не была написана одномоментно. Она фактически является сборником писаний, самая древняя из которых датируется почти 3500 годами.

Библия состоит из Ветхого и Нового Завета.

Ветхий Завет был написан в разное время в течение примерно 900-летнего периода, начавшись примерно в 1200 году до н.э. и завершившись примерно в первом веке до н.э.

Тем временем Новый Завет был написан в течение гораздо более короткого периода – за последнюю половину первого века нашей эры.

Ученые раскрыли, кто действительно написал Библию

По словам профессора Польцера, в некоторых случаях ученым известно, кто именно написал книгу Библии, но в других – это менее ясно.

"Например, ученые соглашаются, что Павел из Тарса написал Послание к римлянам, а Иоанн из Патмоса – Откровение. А вот такие книги, как Бытие и Исход, которые традиционно приписывали Моисею, из-за разногласий и дублирования в них, теперь считается, что они были написаны несколькими разными людьми на протяжении столетий", – объясняет она.

Что касается четырех Евангелий, которые якобы написаны четырьмя евангелистами – Матфеем, Марком, Лукой и Иоанном, то они технически считаются анонимными. Только на ранних стадиях их приписывали отцы церкви этим четырем евангелистам.

"Трудно понять, какая часть этой атрибуции является реальной историей, а какая – легендой. Например, приписывание авторства Матфею и Иоанну удобно и вероятно, поскольку они были прямыми учениками Иисуса, но исторические факторы, кажется, подрывают эти приписывания", – говорит Польцер, поэтому большинство ученых соглашаются, что эти атрибуции являются ложными или ошибочными.

Наконец, в Библии есть книги, традиционное приписывание которых может быть частично правильным, например Псалмы, книга Ветхого Завета, состоящая из священных песен и священных стихов.

Ученые раскрыли, кто действительно написал Библию

"Традиционно считается, что псалмы были написаны царем Давидом, и некоторые псалмы вполне могли быть написаны им. Однако другие, скорее всего, происходят от других авторов гимнов, и их позже были собраны вместе как один сборник", – добавляет профессор.

Это мнение поддерживает и Филипп Алмонд, историк религиозной культуры из Университета Квинсленда в Австралии. Он считает авторство Библии сложным и проблематичным, отчасти потому, что теперь трудно идентифицировать конкретных авторов.

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