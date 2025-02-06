Ученые раскрыли, кто действительно написал Библию

Миллионы христиан воспринимают Библию как историю Бога о сотворении мира, искуплении и последнем Божьем суде над живыми и мертвыми. Она включает истории об Адаме и Еве, Ноевом ковчеге, Давиде и Голиафе, Распятии и Воскресении.

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Но кто на самом деле написал этот шедевр, насчитывающий более 700 000 слов? В общем, исследователи сходятся во мнении, что он написан несколькими людьми. По словам профессора Элизабет Польцер, библеиста из Университета Вилланова в Пенсильвании, Библию, вероятно, писали более 40 человек, пишет MailOnline. Однако идентифицировать этих людей достаточно сложно.

"Каждую книгу Библии следует рассматривать отдельно, чтобы определить, кто ее автор", – объясняет профессор.

Конечно, Библия не была написана одномоментно. Она фактически является сборником писаний, самая древняя из которых датируется почти 3500 годами.

Библия состоит из Ветхого и Нового Завета.

Ветхий Завет был написан в разное время в течение примерно 900-летнего периода, начавшись примерно в 1200 году до н.э. и завершившись примерно в первом веке до н.э.

Тем временем Новый Завет был написан в течение гораздо более короткого периода – за последнюю половину первого века нашей эры.

По словам профессора Польцера, в некоторых случаях ученым известно, кто именно написал книгу Библии, но в других – это менее ясно.

"Например, ученые соглашаются, что Павел из Тарса написал Послание к римлянам, а Иоанн из Патмоса – Откровение. А вот такие книги, как Бытие и Исход, которые традиционно приписывали Моисею, из-за разногласий и дублирования в них, теперь считается, что они были написаны несколькими разными людьми на протяжении столетий", – объясняет она.

Что касается четырех Евангелий, которые якобы написаны четырьмя евангелистами – Матфеем, Марком, Лукой и Иоанном, то они технически считаются анонимными. Только на ранних стадиях их приписывали отцы церкви этим четырем евангелистам.

"Трудно понять, какая часть этой атрибуции является реальной историей, а какая – легендой. Например, приписывание авторства Матфею и Иоанну удобно и вероятно, поскольку они были прямыми учениками Иисуса, но исторические факторы, кажется, подрывают эти приписывания", – говорит Польцер, поэтому большинство ученых соглашаются, что эти атрибуции являются ложными или ошибочными.

Наконец, в Библии есть книги, традиционное приписывание которых может быть частично правильным, например Псалмы, книга Ветхого Завета, состоящая из священных песен и священных стихов.

"Традиционно считается, что псалмы были написаны царем Давидом, и некоторые псалмы вполне могли быть написаны им. Однако другие, скорее всего, происходят от других авторов гимнов, и их позже были собраны вместе как один сборник", – добавляет профессор.

Это мнение поддерживает и Филипп Алмонд, историк религиозной культуры из Университета Квинсленда в Австралии. Он считает авторство Библии сложным и проблематичным, отчасти потому, что теперь трудно идентифицировать конкретных авторов.

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