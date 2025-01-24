Какими были последние дни жизни Иисуса перед распятием: исследователь создал подробную карту

Американский теолог и писатель Джон Волш создал карточку, показывающую, какие были последние дни жизни Иисуса перед распятием. Она основана на Библии и археологических доказательствах и рассказывает о путешествии Христа по Иерусалиму за неделю до его смерти на кресте.

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Карта начинается от храма на Храмовой горе, где, по преданию, Иисус учил каждый день и, согласно Евангелию от Матфея 21:12-17, очистил храм от торговцев и менял за семь дней до своей смерти. Согласно Библии, это произошло, когда Иисус в последний раз вошел в Иерусалим перед распятием, что означало символическое очищение непосредственно перед его собственной жертвой, пишет MailOnline.

Карта собрала информацию из четырех Евангелий Нового Завета: от Матфея, Марка, Луки и Иоанна.

Еще на карте показан путь к Тайной Вечери с 12 апостолами, которая произошла за три дня до его смерти. Ужин состоялся в горнице, расположенной в южной части Старого города Иерусалима на горе Сион.

За день до смерти Иисуса арестовали и он предстал перед судом за государственную измену и богохульство.

Заканчивается путешествие по Храму Гроба Господня, который считается местом распятия Иисуса Христа, и гробницей Сады, где, по преданию, было положено его тело.

Напомним, недавно OBOZ.UA писал о том, что ученые раскрыли настоящее имя Иисуса. По их мнению, настоящее имя звучало на его родном языке – на арамейском – и он совсем не похож на нашу современную версию. А фамилия должна быть основана на его родном городе. То есть, настоящее имя сына Божия, скорее всего, было Йешу Назарене.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, были ли у Иисуса жена и дети? Ученые-библеисты пролили свет на "теорию заговора".

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