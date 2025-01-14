Ученые превратили вспышки на Солнце в звук. Видео

За три года работы ученым удалось превратить вспышки на Солнце в звук. Озвучивание базируется на данных миссии Европейского космического агентства (ESA) Solar Orbiter.

Видео дня

ESA опубликовало аудиовизуальное представление солнечной активности за последние три года, получив данные своего зонда, которым оно управляет вместе с NASA. На видео видим выскакивающие на поверхности Солнца голубые круги и звуковые сигналы, связанные с каждым из этих кругов, которые на сегодня усиливаются, пишет Space.com.

Чтобы создать уникальное видео, ESA объединило изображение из двух инструментов Solar Orbiter – спектрометра/телескопа для рентгеновских изображений (STIX) и экстремального ультрафиолетового изображения (EUI), говорят специалисты.

По словам ученых, STIX зафиксировал расположение и размер рентгеновского излучения, вызванное солнечными вспышками, представленными синими кругами. Изображения EUI демонстрируют внешнюю атмосферу Солнца желтым.

Исследователи отмечают, что увеличение частоты и размера солнечных вспышек коррелирует с продвижением Солнца до максимума, то есть пика активности в его 11-летнем цикле.

По данным NASA и Национального управления океанических и атмосферных исследований США, сейчас мы находимся в солнечном максимуме. Так что этот год будет лучшим временем для наблюдения за северным сиянием, предполагают эксперты.

Что касается увеличения и уменьшения масштаба видео, это связано с эллиптической орбитой Solar Orbiter, объясняют специалисты. Ведь каждые полгода космический аппарат близится к Солнцу. Это можно не только видеть на видео, но и услышать из-за фонового жужжания.

По словам ученых, этот шум отражает близость космического аппарата и Солнца, то есть звуки становятся громче, когда они ближе друг к другу, и тише, когда они удаляются.

OBOZ.UA ранее писал, что зонд NASA, прикоснувшийся к Солнцу и установивший два рекорда, подал сигнал.

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