Ученые превратили вспышки на Солнце в звук. Видео
За три года работы ученым удалось превратить вспышки на Солнце в звук. Озвучивание базируется на данных миссии Европейского космического агентства (ESA) Solar Orbiter.
ESA опубликовало аудиовизуальное представление солнечной активности за последние три года, получив данные своего зонда, которым оно управляет вместе с NASA. На видео видим выскакивающие на поверхности Солнца голубые круги и звуковые сигналы, связанные с каждым из этих кругов, которые на сегодня усиливаются, пишет Space.com.
Чтобы создать уникальное видео, ESA объединило изображение из двух инструментов Solar Orbiter – спектрометра/телескопа для рентгеновских изображений (STIX) и экстремального ультрафиолетового изображения (EUI), говорят специалисты.
По словам ученых, STIX зафиксировал расположение и размер рентгеновского излучения, вызванное солнечными вспышками, представленными синими кругами. Изображения EUI демонстрируют внешнюю атмосферу Солнца желтым.
Исследователи отмечают, что увеличение частоты и размера солнечных вспышек коррелирует с продвижением Солнца до максимума, то есть пика активности в его 11-летнем цикле.
По данным NASA и Национального управления океанических и атмосферных исследований США, сейчас мы находимся в солнечном максимуме. Так что этот год будет лучшим временем для наблюдения за северным сиянием, предполагают эксперты.
Что касается увеличения и уменьшения масштаба видео, это связано с эллиптической орбитой Solar Orbiter, объясняют специалисты. Ведь каждые полгода космический аппарат близится к Солнцу. Это можно не только видеть на видео, но и услышать из-за фонового жужжания.
По словам ученых, этот шум отражает близость космического аппарата и Солнца, то есть звуки становятся громче, когда они ближе друг к другу, и тише, когда они удаляются.
OBOZ.UA ранее писал, что зонд NASA, прикоснувшийся к Солнцу и установивший два рекорда, подал сигнал.
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