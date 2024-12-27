Он выжил! Зонд NASA, прикоснувшийся к Солнцу и установивший два рекорда, подал сигнал

Самый быстрый зонд в мире Parker Solar Probe выжил после успешного завершения максимального приближения к Солнцу. NASA заявило, что их космический аппарат, установивший два рекорда, "в безопасности".

Видео дня

Агентство сообщило, что оперативная группа лаборатории прикладной физики Джонса Хопкинса в Мериленде получила сигнал маяка от зонда незадолго до полуночи в четверг. После исторического сближения с Солнцем Parker работает нормально, пишет Reuters.

Напомним, что 24 декабря зонд NASA вошел в историю, подлетев к Солнцу ближе, чем любой космический аппарат раньше. Он пронесся в 6,1 миллионе километров над поверхностью раскаленной звезды с огромной скоростью – 692 000 км/ч. Таким образом Parker побил сразу два рекорда – скорости и ближайшего контакта с Солнцем.

По словам ученых, зонд побывал в наружной атмосфере нашей звезды, которая называется короной, где выдержал температуру до 982 градуса Цельсия.

"Это исследование Солнца крупным планом позволяет Parker Solar Probe проводить измерения, помогающие ученым лучше понять, как материал в этом регионе нагревается до миллионов градусов. Также отследите происхождение солнечного ветра и узнайте, как энергичные частицы ускоряются до скорости, близкой к световой", – сказали в NASA.

В агентстве ожидают, что космический аппарат направит подробные телеметрические данные о своем статусе 1 января.

Известно, что зонд Parker Solar Probe был запущен в 2018 году и постепенно приближался к Солнцу, используя пролет мимо Венеры, чтобы гравитационно подтянуться к более тесной орбите с раскаленной звездой.

Ранее OBOZ.UA писал, что зонд NASA, который считается самым быстрым объектом в мире, прикоснулся к Солнцу.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!