Ученые обнаружили общую черту у людей, доживающих до 100 лет

Когда речь заходит о здоровом старении, чаще всего упоминают рацион, физическую активность, отсутствие вредных привычек и общение с другими людьми. Все это действительно имеет значение, но ученые все чаще обращают внимание еще на один фактор – психологические особенности человека.

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Команда исследователей во главе с психологом Марией Киарой Фастаме из Университета Кальяри в Италии изучала жителей Сардинии – региона, который относится к так называемым "голубым зонам". Так называют места в мире, где люди чаще доживают до очень почтенного возраста, сообщает Science Alert.

Какая черта чаще всего встречалась у долгожителей

Исследование показало, что жители "голубой зоны" Сардинии обладали заметно более высоким уровнем открытости – одной из пяти базовых черт личности.

Открытость в этом контексте означает любознательность, интерес к обучению, готовность интеллектуально взаимодействовать с новыми идеями и пробовать новый опыт. Другими словами, речь идет не просто о любви к переменам, а об активном интересе к миру.

Именно эта черта может быть важна для старения, поскольку она связана с поведением, которое поддерживает человека в тонусе. Те, кто сохраняет любопытство, могут чаще искать новые занятия, поддерживать социальные контакты, заниматься хобби, учиться и оставаться вовлеченными в жизнь.

Как проводилось исследование

В исследовании приняли участие 125 взрослых людей в возрасте от 71 до 101 года. Из них 55 жили в сардинской "голубой зоне", а ещё 70 – в соседнем населённом пункте за ее пределами.

Эти общины были выбраны не случайно. Они имеют схожую социально-экономическую и культурную среду, а также доступ к той же бесплатной медицинской помощи, которую предоставляет итальянское государство. Это позволило исследователям более точно сравнить группы.

Участники проходили тесты, отвечали на анкеты и участвовали в интервью. Ученые оценивали их психическое и физическое здоровье, образ жизни, досуг, хобби, а также черты личности по модели "Большой пятерки". В нее входят открытость, добросовестность, экстраверсия, доброжелательность и невротизм.

Что еще обнаружили ученые

Один из результатов оказался неожиданным: у жителей "голубой зоны" не было значительно более высоких показателей качества жизни, связанного со здоровьем. То есть физическое и психическое самочувствие не объясняло всего.

Зато у них были лучшие навыки преодоления трудностей, более высокая эмоциональная компетентность и больше времени, посвященного досугу, стимулирующему ум или тело.

Когда исследователи проанализировали всех участников вместе, без разделения на жителей "голубой зоны" и тех, кто жил за её пределами, выявились ещё несколько закономерностей.

Люди с более высокой открытостью чаще отличались лучшим психологическим благополучием и уделяли больше времени хобби. Те, у кого наблюдалась более высокая добросовестность, чаще сообщали о большей удовлетворённости жизнью и лучших навыках преодоления сложных ситуаций. В то же время более высокий уровень невротизма был связан с более низким качеством жизни, связанным со здоровьем.

Означает ли это, что характер напрямую продлевает жизнь?

Авторы исследования не утверждают, что личность напрямую определяет продолжительность жизни. Скорее всего, черты характера влияют на то, как человек живет.

Например, любознательный и открытый новому человек может чаще поддерживать активность, не отказываться от обучения, интересоваться новыми занятиями, общаться с другими и не замыкаться в привычной рутине. В этом смысле личность не заменяет питание, физическую активность или социальные связи, а может помогать формировать именно те привычки, которые способствуют здоровому старению.

В то же время исследование было относительно небольшим и наблюдательным. Это означает, что оно не доказывает причинно-следственной связи. Учёные не могут точно сказать, именно ли открытость помогает людям стареть здоровее, или же люди, которые лучше чувствуют себя с возрастом, легче сохраняют интерес к жизни.

Авторы отмечают, что необходимы дальнейшие исследования, чтобы лучше понять направление этих связей. Несмотря на это, работа добавляет доказательств в пользу идеи, что успешное старение зависит не только от тела, но и от психологических ресурсов. Способность адаптироваться, любознательность, эмоциональная устойчивость и умение преодолевать трудности могут быть важной частью долгой и активной жизни.

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