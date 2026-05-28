Ученые обнаружили новый гигантский вирус: распространяется уникальным путем

Японские исследователи официально заявили об открытии нового типа гигантского вируса, который демонстрирует невиданный ранее способ размножения внутри клетки-хозяина. Этот уникальный микроорганизм получил название "фуртивовирус", что указывает на его способность длительное время оставаться незамеченным во время анализа образцов.

Масштабное открытие принадлежит команде ученых из Токийского научного университета, которые обнаружили генетический материал в реке Инасэгава. Специфика поведения этого патогена заставляет научное сообщество пересмотреть классификацию вирусного мира и открывает новые завесы эволюции биологических видов.

Как пишет издание ScienceAlert, результаты этой фундаментальной работы, подробно описывающие механизмы жизнедеятельности находки, появились на страницах ведущего издания Journal of Virology.

Что известно о новом вирусе

Новый гигантский вирус удалось выделить из обычных природных образцов, взятых в реке городка Камакура. Свое название – фуртивовирус (от латинского furtivus – "тайный", "скрытый") – он получил из-за того, что биологам было крайне трудно идентифицировать и отделить его от других элементов в пробе.

Гигантские вирусы получили свой статус благодаря колоссальным размерам и сложности генома, что существенно отличает их от привычных мелких инфекционных агентов. Это открытие продолжило серию недавних успехов японских ученых, которые незадолго до этого обнаружили другой крупный патоген – ушикувирус.

Наибольшее впечатление на исследователей произвела стратегия размножения фуртивовируса. Обычно гигантские вирусы действуют двумя путями:

либо оставляют ядро клетки неповрежденным и копируют себя внутри него;

либо полностью разрушают ядерную оболочку, осуществляя репликацию в окружающей цитоплазме.

Зато фуртивовирус выбрал промежуточную, компромиссную тактику. Инфицируя амебу, он частично разрушает мембрану ядра, перехватывает контроль над внутренними ресурсами и начинает размножаться непосредственно в остатках ядерного сока (нуклеоплазме). Такое уникальное поведение ученые зафиксировали впервые в истории вирусологии.

Новая ветвь в вирусном дереве

Анализ ДНК показал, что обнаруженный микроорганизм заполняет эволюционный разрыв между двумя большими группами гигантских вирусов, которые ранее считались слишком далекими из-за разного размера генома. Благодаря общим генетическим чертам и специфике выбора хозяев, исследователи предложили создать для фуртивовируса и родственных ему агентов отдельное семейство под названием Manesviridae.

Авторы исследования подчеркивают, что такая находка демонстрирует невероятную гибкость вирусной эволюции. Микроорганизмы способны наращивать свой геном для выживания в меняющейся среде, избавляясь при этом от необязательных базовых генов.

Поскольку вирусы не состоят из клеток, их традиционно выносили за рамки общего древа жизни. Однако изучение гигантских патогенов способно раскрыть тайну появления эукариот – организмов, имеющих сформированное ядро (включая растения, животных и людей), в отличие от бактерий.

Существует гипотеза, что именно древняя вирусная экспансия когда-то подтолкнула клетки создать ядро как защитный барьер против инвазий. Фуртивовирус с его промежуточным типом репликации наглядно демонстрирует возможный эволюционный мостик между различными механизмами взаимодействия клетки и вируса. Хотя это еще не является окончательным доказательством теории, находка дает весомое подтверждение того, как эволюционное давление формировало современное биоразнообразие нашей планеты.

