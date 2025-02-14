Ученые обнаружили клетки мозга, помогающие запоминать предметы

Ученые с факультета медицины Университета Британской Колумбии (Канада) обнаружили новый тип клеток мозга под названием "яйцевидные клетки". Эти специализированные нейроны помогают нам запоминать и распознавать объекты.

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По словам ученых, эти клетки активируются, когда мы встречаем что-то новое, и сохраняют это в памяти. Именно такой процесс позволяет нам распознавать эти объекты спустя месяцы или даже годы, пишет Tech Explorist.

Эти клетки имеют четко выраженную яйцевидную форму, поэтому их называют яйцевидными. Они находятся в относительно небольшом количестве в гиппокампе человека, мышей и других животных.

Яйцевидные клетки были обнаружены при исследовании образца мозга мыши. Ведущий автор исследования Адриен Кинман заметила небольшую группу нейронов с уникальной экспрессией генов. Дальнейший анализ показал, что эти клетки отличаются от других нейронов своей структурой и функциями.

Чтобы изучить роль найденных клеток, Кинман заставила их светиться, когда они были активны в мозге мышей. Используя миниатюрный микроскоп, команда наблюдала, как они светятся, когда мыши сталкивались с новыми объектами. После того как мыши привыкали к этим объектам, клетки перестали реагировать, что свидетельствовало о том, что процесс запоминания произошел.

"Впечатляет то, как живо эти клетки реагируют на что-то новое. Наблюдать такую четкую связь между активностью и поведением клеток удается не часто. А у мышей клетки могут помнить одну встречу с объектом месяцами, что является чрезвычайным уровнем устойчивой памяти для этих животных", – говорит автор исследования.

Сейчас исследователи изучают, как яйцевидные клетки могут быть вовлечены в мозговые расстройства, такие как болезнь Альцгеймера и эпилепсия. Они считают, что если эти клетки становятся слишком активными или недостаточно активными, они могут вызвать симптомы этих болезней.

Адриен Кинман объясняет, что люди с болезнью Альцгеймера часто забывают знакомые предметы или лица близких. По ее словам, эти симптомы можно предотвратить или вернуть их обратно, если будет возможность контролировать эти клетки. Не менее важен контроль этих клеток для новых методов лечения эпилепсии.

Соавтор исследования доктор Чембровски добавляет, что находка этих специализированных нейронов изменяет давнее убеждение, что гиппокамп имеет только один тип клеток, контролирующих память. Это открытие указывает на другие неизвестные типы нейронов в мозге, которые играют уникальную роль в обучении и памяти, открывая новые возможности для понимания и лечения заболеваний мозга.

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