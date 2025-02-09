В мозге человека обнаружили целую ложку нанопластика: какие последствия это имеет для здоровья

Согласно новому исследованию образцы человеческого мозга, собранные во время вскрытия умерших, содержали больше крошечных осколков пластика, чем собранные образцы восемь лет назад. По подсчетам ученых это эквивалент целой стандартной пластиковой ложки опасных веществ.

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В общей сложности образцы мозга трупов содержали до тридцати раз больше микропластика, чем их почки и печень. Исследователи также обнаружили в мозгу 12 человек, у которых перед смертью была диагностирована деменция, в пять раз больше пластиковых осколков, чем у здоровых, пишет CNN.

"Концентрация, которую мы наблюдали в мозговой ткани нормальных людей, средний возраст которых составлял около 45 лет, составляла 4800 микрограммов на грамм, или 0,48% по весу", – сказал соавтор исследования Мэтью Кампен, который является профессором фармацевтических наук Университета Нью-Мексико.

"По сравнению с образцами мозга, полученными при вскрытии 2016 года, это примерно на 50% больше. Сегодня наш мозг на 99,5% состоит из мозга, а остальные – из пластика", – добавил профессор.

Ученые предполагают, что, возможно, текущие методы измерения пластика могут завышать или занижать его уровень в организме. "Мы упорно работаем, чтобы получить очень точную оценку, которую, думаю, получим в течение следующего года", – сказал Кампен.

По словам исследователей, они также обнаружили в мозгу 12 человек, у которых перед смертью была диагностирована деменция, в пять раз больше микропластика, чем у здоровых лиц. "Это немного тревожно, но помните, что деменция – это заболевание, при котором нарушается гематоэнцефалический барьер и механизмы очищения. Микропластик, скорее всего, повышен из-за болезни, и сейчас мы не предполагаем, что эти крошечные частицы могут вызвать заболевание", – подчеркнул Мэтью Кампен.

Исследователь сердечно-сосудистой системы из Университета в Неаполе Раффаэле Марфелла сказал, что эти "выводы являются важными и тревожными". Он и его коллеги недавно обнаружили, что люди с большим количеством микро- и нанопластика в кровеносных сосудах имеют более высокий риск сердечных приступов, инсультов и смерти, пишет ScienceNews.

"Микропластик есть в пище, которую мы едим, в воде, которую мы пьем, и даже в воздухе, которым мы дышим", – сказал Ричард Томпсон, эксперт из Плимутского университета в Англии, который помог открыть микропластик. Конечно, эти частицы попали в ткани человека, говорит он.

Предыдущие исследования выявили микропластик в легких, кишечнике, крови, печени и плаценте людей, говорят ученые.

OBOZ.UA ранее писал, что ученые назвали морепродукты, в которых больше всего микропластика.

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