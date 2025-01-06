Ученые обнаружили доказательства того, что Адам и Ева действительно существовали

Согласно Библии, Адам и Ева, жившие в Эдемском саду, были первыми мужчиной и женщиной на Земле, от которых пошли все люди на нашей планете. Ученые обнаружили доказательства того, что, по крайней мере, некоторые части религиозной истории могут быть правдой.

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Археологи нашли признаки того, что Эдем был не только реальным, но мог быть местом зарождения человеческой цивилизации. То есть у всех людей действительно есть один общий предок, пишет DailyMail.

Настоящий райский сад

В Библии Адам и Ева живут в месте под названием Эдемский сад. В Священном Писании есть описание, что через Эдем протекает река, которая разделяется на четыре рукава: Пишон, Гихон, Тигр и Евфрат.

Если Тигр и Евфрат хорошо известны до сих пор протекают через современный Ирак, то два других рукава – загадка, говорят эксперты.

Это привело к множеству предположений, где на самом деле мог быть райский сад. По словам исследователей, наиболее правдоподобна теория о том, что он расположен на территории Месопотамии. Ведь в переводе с древнегреческого языка это название означает "между реками". И именно этот регион расположен между Тигром и Евфратом, охватывающим территорию современной Восточной Сирии, северо-западной Турции и большей части Ирака.

Библейский археолог из Университета Джорджа Вашингтона профессор Эрик Клайн утверждает, что эта теория совпадает с библейскими и археологическими доказательствами.

"Не только библейский рассказ говорит, что сад лежал "на востоке", то есть восточнее Израиля, но здесь также упоминаются реки Тигр и Евфрат в связи с Эдемским садом", – пишет ученый в своей книге "От Эдема до изгнания" .

Кроме того, считается, что этот регион является местом одомашнивания первых растений и животных между 10000 и 20000 лет назад. "Эта территория, возможно, стала чем-то вроде сельскохозяйственного рая для местных жителей после изобретения орошения в четвертом тысячелетии до нашей эры", – добавил профессор Клайн.

Генетические Адам и Ева

Ученые убеждены, что все живые люди произошли от одной женщины. Так называемая "митохондриальная Ева" является обычным женским предком, к которому можно проследить ДНК всех современных людей, говорят эксперты.

По словам исследователей, хотя Ева не была первым человеком, каждая другая женская линия со временем вымерла и не смогла передать свою митохондриальную ДНК – тип генетического материала, передаваемого детям от матерей.

По этой логике ученые определили, что также должен существовать Адам, из которого происходит мужская Y-хромосома каждого живого человека.

Эксперты определили, что митохондриальная Ева, вероятно, жила в Африке около 200 000 лет назад. Исследование, проведенное с участием 1200 мужчин из Сардинии, показало, что Y-хромосомный Адам мог существовать примерно 180 000–200 000 лет назад.

Эти Адам и Ева были бы одними из многих людей, живших на Земле в то время, говорят специалисты.

Генеалогическая история

Тем не менее, некоторые ученые считают, что существует способ согласовать науку с библейским описанием Адама и Евы.

Биолог из Вашингтонского университета Джошуа Свамидас утверждает, что нет никаких оснований полагать, что человечество не происходит от одной пары.

"Все живые люди произошли от каждого из этих универсальных предков. То же можно сказать обо всех живых в 1 году нашей эры или обо всех живых в начале истории. Двое из них могли быть определенной парой, названной в Писании Адамом и Евой, от которых мы все происходим", – отметил ученый.

Однако, как отмечает доктор Свамидас, по-прежнему существует проблема, что Homo Sapiens не были первыми людьми на Земле.

Основываясь на идее, что Адам и Ева должны быть буквальными предками каждого человека, когда-либо жившего, некоторые ученые заглянули еще дальше в прошлое.

Философ из Хьюстонского христианского университета, профессор Уильям Лейн Крэйг, утверждает, что Адам и Ева были первыми умными людьми.

Используя такие критерии как способность к абстрактному мышлению, глубина планирования, технологические инновации и использование символов, он утверждает, что первые настоящие люди появились гораздо раньше, чем homo sapiens.

"Адам и Ева принадлежат к последнему общему предку Homo Sapiens и неандертальцам, обычно именуемому Homo heidelbergensis. Адам жил примерно от 1 миллиона до 750 000 лет назад, заключение согласовывается с доказательствами популяционной генетики", – отметил профессор Крейг.

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