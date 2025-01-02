Древний папирус, найденный берлинскими учеными, пролил свет на ранние годы Иисуса

Еще в середине 2023 года исследователи из Гамбургского университета обнаружили фрагмент древнего папируса во время проекта оцифровки. В течение 18 месяцев ученые изучали ценную находку и теперь заявляют, что христианский артефакт проливает свет на ранние годы Иисуса, который уже тогда умел творить чудеса.

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Ученые Габриэль Нокки Маседо и его коллега Лайош Беркес обнаружили папирус, который считается древнейшей сохранившейся греческой копией Евангелия от Фомы о детстве Сына Божьего. Этот фрагмент предлагает представление об эпизодах из жизни Иисуса Христа в возрасте от пяти до двенадцати лет, которых нет в канонической Библии, пишет The Jerusalem Post.

"В последние 18 месяцев мы внимательно изучали эти папирусные документы", – сказал берлинский ученый Габриэль Нокки Маседо.

Фрагмент размером 11 на 5 сантиметров, датированный IV-V веком, содержит остатки 13 строк древнегреческого текста. Древнейшая известная греческая текстовая версия Евангелия от Фомы датируется XI веком, отмечают эксперты.

Сначала папирус не был замечен в огромной коллекции библиотеки из-за его невзрачного вида и неуклюжего почерка. "Люди думали, что это часть обычного документа, например частное письмо или список покупок, потому что написанное казалось очень неуклюжим", – добавил Маседо.

Исследователи подозревают, что копия Евангелия была создана как письменное упражнение в монастыре или школе, возможно, монахом, который учился на писаря. "В случае с нашим папирусом он не каллиграфичен, не красив и нехорошо сделан. Это не был профессионал, писец. Думаю, именно поэтому фрагмент не привлек внимания ученых раньше", – отметил исследователь.

По словам ученых, найденный папирус предлагает представление об эпизодах детства Иисуса, которых нет в канонической Библии. Один рассказ описывает Иисуса в возрасте пяти лет, игравшего на берегу ручья.

Другой отрывок рассказывает, как Христос в субботу сформировал двенадцать воробьев из мягкой глины, в то время как многие другие дети играли с ним. Когда Иосиф, его отец, увидел это, он упрекнул Иисуса, говоря: "Почему ты делаешь то, что не позволено в субботу?" В ответ Иисус всплеснул руками и приказал глиняным птицам: "Прочь" и они, чирикая, улетели.

Фрагмент удалось идентифицировать благодаря доступу в базу данных древнегреческой литературы. "Мы расшифровывали букву за буквой, сравнивая ее со многими другими оцифрованными папирусами, и быстро поняли, что это не могло быть светского документа. Когда мы искали палеохристианские тексты, то признали, что это была копия Евангелия детства от Фомы", – подытожили исследователи.

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