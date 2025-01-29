Ученые назвали два ключевых способа борьбы с усталостью на работе

Многие люди испытывают тотальную усталость на работе. Ученые назвали ключевые секреты, которые будут держать в тонусе на рабочем месте.

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Новое исследование указывает на два эффективных способа предотвратить усталость: регулярные перерывы и поддержка руководителя. Учитывая эти советы, можно увидеть разницу между упадком сил и взлетом во время рабочего дня, пишет ScienceAlert.

Исследование, проведенное учеными из Университета Уэйк-Форест, Университета Содружества Вирджинии (VCU) и Северо-Восточного университета в США, выявило, что микроперерывы и поддержка руководителя положительно повлияли на усталость в конце дня, а также на качество сна и энергию на следующий день.

Использование этих методов вместе оказалось наиболее эффективным в борьбе с усталостью, говорят специалисты.

"Микроперерывы – это простой и эффективный способ преодолеть усталость, особенно когда рабочая нагрузка большая. А поддержка руководителя играет решающую роль в уменьшении усталости", – говорит исследовательница и бухгалтер Школы бизнеса VCU Линдсей Андиола.

"Вместе эти два механизма предлагают существенное облегчение для профессионалов, работающих в напряженные сезоны или другие периоды высокого стресса", – добавила ученая.

Исследователи опросили 44 бухгалтера относительно их рабочих привычек, прежде чем провести контролируемый эксперимент по усталости и микроперерывам с другими 179 участниками.

Было доказано, что как микроперерывы, так и регулярная поддержка руководителя уменьшают усталость. Для работников преимущества этих вмешательств были значимыми только в наиболее загруженное время года – это свидетельствует о том, что они больше всего полезны тогда, когда они наиболее нужны, во время стресса, говорят специалисты.

Дальнейшие эксперименты показали, что микроперерывы связаны с повышением точности работника.

Исследователи говорят, что эффективные микроперерывы могут длиться всего минуту: чтение короткой новостной статьи, пауза на кофе или время, чтобы сделать зарядку. Что касается поддержки руководителя, то тут важно предложение помощи и благодарность за то, что они делают.

"Внедряя эти стратегии, фирмы могут повысить как благосостояние сотрудников, так и качество роботы, что будет способствовать более стабильной и продуктивной рабочей среде", – пишут исследователи.

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